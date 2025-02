Arruolatevi in questa guerra e vi pago 2000€ | Meloni cerca “soldati”: ma possono combattere direttamente da casa

Cosa vuol dire che il governo cerca “soldati” da far arruolare in questa guerra che praticamente viviamo tutti i giorni? Vi pagano 2000€ direttamente da casa.

Viviamo un periodo di forte tensione, in quanto ai vari telegiornali, la paura di un possibile conflitto mondiale, sembra essere spesso prossimo anche se si spera sempre che la situazione possa risolversi prima di arrivare a questo.

Primo Levi l’aveva detto: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”, per questo motivo confidiamo su chi governa i vari Stati che possano trovare una soluzione per far tornare la pace.

Detto ciò, ha sorpreso una notizia che circola sui social per la quale il nostro governo cercherebbe addirittura “soldati”, pagandoli 2000€ per arruolarsi in questa guerra, che alla fine combattiamo un po’ tutti, da diversi anni a questa parte.

Gli aiuti della nuova Legge di Bilancio

La vita oggi giorno è diventata costosa e non tutti possiamo contare su quei conti a parecchi zeri che molto spesso i vari influencer e vip, ostentano in rete. Per i “comuni mortali”, quelli che arrivare a fine mese è un’impresa e soprattutto in vacanza si devono accontentare della piscina comunale piuttosto che delle spiagge bianche delle Maldive, gli aiuti messi in atto dal governo, servono eccome.

Senza andare ad aprire un dibattito su quegli aumenti e quei tagli che coinvolgono numerosi comparti, volevamo ricordarvi che nell’attuale Legge di Bilancio 2025, sono stati confermati o introdotti nuovi bonus molto utili per le famiglie, o comunque per i cittadini con un reddito basso. Molti vi verranno elargiti in automatico, ma per altri sarete voi a dover fare domanda, così come per quelli per cui dovrete comunque ottenere “l’ok” dal vostro datore di lavoro per poterne beneficiare.

Un bonus da 2000€ molto utile

Voi lo sapete perché in rete circola la notizia che il governo vi pagherebbe addirittura 2000€ per arruolarvi in questa guerra per cui vengono cercati “soldati” che combattano anche da casa? Ovviamente questo è un discorso ironico che molti hanno fatto, paragonando la vita di tutti i giorni a una missione difficile, dove gli italiani sono tenuti a “combattere” tutti i giorni per arrivare a fine mesi indenni.

Con questo non vogliamo di certo prenderci gioco di chi la guerra (purtroppo) la vive veramente, ma detta sinceramente, alzi la mano chi non si è mai sentito un soldato pluridecorato, ogni volta che riesce ad arrivare a fine mese avendo pagato tutte le tasse, avanzando anche qualcosa? A ogni modo, quel rimborso di cui vi parlavamo è il bonus per affitto e mutuo che è stato confermato dal governo Meloni che va in aiuto di chi si trova in queste condizioni. Questo benefit verrà elargito in questo modo: 1000€ per tutti i lavoratori in affitto o con mutuo; 2000€ per chi ha figli a carico. Per poter ottenere questa agevolazione, dovrete parlare con il vostro datore di lavoro, in quanto sarà lui se decidere di attivare o meno questo aiuto per i suoi dipendenti. Informatevi bene al Caf di zona o direttamente sul sito di money.it, dove vi verranno spiegate tutte le clausole per poterlo ottenere.