“Sto spiando le chat di mio marito dal 2014” | Whatsapp, il trucco per beccare i tradimenti: ti bastano 5 minuti

Molte mogli hanno ammesso di spiare le chat del marito per verificare che non ci siano tradimenti in corso. Gli è bastato 5 minuti con questo trucco.

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, recita un vecchio proverbio, così come di polo opposto quello che annuncia: “Amore è fiducia”. Due modi diversi di vedere la propria storia d’amore, dettate anche dalle esperienze vissute e dal partner che si ha al fianco.

A prescindere da tutto, c’è chi semplicemente si fida e chi invece una sbirciatina al telefono della dolce metà la butta sempre. Giacomo Hawkman su YouTube ha mostrato come ultimamente sono molteplici le storie d’amore fondate su una bugia, visto che alla fine sia lui che lei, qualcosa da nascondere ce l’hanno quasi sempre.

Per questo motivo non sorprende che molte donne hanno ammesso di spiare le chat dei propri mariti (ovviamente le azioni sono reciproche) con questo trucchetto per verificare in 5 minuti se hanno commesso tradimento o no.

Si possono spiare le chat altrui

Viviamo in un periodo non molto felice, in quanto ogni giorno sentiamo casi di femminicidio ma anche di stalking e violenza di ogni genere sia su donne che su uomini, che mostrano quanto in pochi sono a conoscenza che la violazione del diritto alla privacy è un reato punibile penalmente. C’è chi prende il telefono del proprio partner per leggerne i messaggi, chi gli inserisce dei programmi spia per stalkerizzarli, chi ancora scarica i contenuti multimediali come foto e video e così via.

È facilissimo finire in un amore tossico, quello che anziché proteggerci ci umilia, ci dice con chi dobbiamo parlare, come vestirci, con chi uscire, che pretende di controllare ogni nostra singola azione. Come rivelano da avvocato360.it: “spiare WhatsApp in modo del tutto causale, approfittando del momento, non è un comportamento punibile legalmente…Se, invece, vengono utilizzati strumenti non consentiti, nessuna prova verrà considerata legittima, anzi si rischia di essere condannati per avere commesso un atto illecito”.

Come visualizzare le chat

A prescindere da cosa possa essere considerato immorale e cosa no, molte donne ma anche molti uomini, hanno rivelato di aver spiato le chat di WhatsApp del marito o della moglie almeno una volta nella vita, grazie a questo trucco, attivabile in 5 minuti. Parliamo di quando il partner lascia acceso WhatsApp Web sui vari dispositivi. Non tutti sanno che anche se spegnete lo smartphone, sul pc o tablet dov’è stato installato, vedrete comunque tutte le varie conversazioni presenti in lista.

Per questo molti suggeriscono di disconnettersi ogni volta che si chiude la sessione, così come inserire password per bloccare lo schermo. Anche perché non soltanto il partner, ma tutti potrebbero essere tentati di dare una sbirciatina. E voi avete mai controllato il telefono di un’altra persona?