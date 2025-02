Ultim’ora: approvati gli assegni familiari più alti della storia | 15.000€ contanti: Giorgetti l’ha fatta grossa

Un’importante sostegno economico potrebbe ben presto arrivare e tantissimi cittadini potranno finalmente ottenerlo.

I recenti rincari hanno messo in seria difficoltà tantissime famiglie italiane che oggi più che mai faticano a sostenere le spese relative alle utenze domestiche.

Nella lista degli aumenti, infatti, i principali sono stati quelli dell’energia elettrica e del gas che si sono tradotti inevitabilmente in bollette molto più salate.

Per questo motivo il Governo anche quest’anno, ha previsto una serie di bonus e agevolazioni al fine di supportare i cittadini più bisognosi.

Proprio di recente è stata approvata una misura che amplierebbe la platea dei beneficiari ed è pronta ad arrivare fino a 15000 euro. Scopriamo meglio di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Cambiamenti in arrivo, un nuovo supporto economico

Con l’obbligo di entrata nel mercato libero e con il mercato tutele graduali riservato solo a fasce specifiche della popolazione, molti nuclei incontrano sempre più ostacoli nell’affrontare le bollette delle utenze domestiche ormai sempre più alte. Al fine di apportare una soluzione concreta contro il caro- bollette, il Ministero dell’Ambiente ha posto in primis, l’obiettivo di garantire una maggiore tutela alle fasce più economicamente fragili della popolazione. Nello specifico, è stato pensato un incentivo che dovrebbe essere riconosciuto in base all’Isee, come accade già oggi, ma con dei margini più ampi così da includere nel beneficio un maggior numero di beneficiari bisognosi. L’intento, infatti, è quello di limitare l’aiuto solo alle famiglie che versano realmente in uno stato di necessità.

L’urgenza di dare un supporto alle famiglie alleggerendole del peso sempre più gravoso delle bollette di luce e gas, ha messo i tecnici al lavoro per trovare non solo una misura specifica, ma anche le risorse necessarie per attuarla. Il dossier con la soluzione dovrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei Ministri al prossimo appuntamento, quello del 25 febbraio. In questa occasione si discuterà appunto sul il bonus sociale e nello specifico sul bonus elettrico per disagio economico.

Bonus Sociale fino a 15000€

Il bonus sociale per luce e gas, a quanto pare potrebbe quindi essere approvato anche per un Isee più alto. Come riporta money.it, ciò vuol dire che a riceverlo potrebbero essere anche i nuclei familiari con Isee entro i 15.000 euro. Attualmente lo sconto è riconosciuto fino 9.530 euro.

Sarà valutata eventualmente anche la possibilità di annullare il differenziale tra il costo del gas sul mercato di riferimento e quello sul mercato italiano con la volontà di avviare anche un’indagine che punti a far venire alla luce possibili speculazioni sul prezzo del gas.