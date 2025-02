Ultim’ora: introdotto il CANONE ANNUALE della Carta d’Identità | Lo Stato ci spilla altri soldi inutili

Cosa vuol dire che è stato introdotto il canone annuale per la carta d’identità? Spieghiamoci meglio.

La carta d’identità esiste da parecchio tempo e permette ai cittadini di essere riconosciuti con un documento univoco che può essere utilizzato per molteplici motivi. Dal 2022 è entrata a pieno regime la sua sostituta, cioè la carta d’identità elettronica (CIE) che ha svariati utilizzi.

Infatti, non è più soltanto un documento di riconoscimento bensì ha ampliato le sue funzioni permettendo al cittadino di autentificarsi su piattaforme governative, servizi sanitari, firmare documenti digitali, viaggiare nei paesi dell’Unione Europea senza necessità di passaporto e così via.

Visti i suoi innumerevoli usi sono rimasti tutti senza parole da quel canone annuale che in molti sostengono sia stato introdotto. Di cosa stiamo parlando?

La novità della carta d’identità digitale

La carta d’identità elettronica è simile a una carta di credito o la patente ma oltre ad aver cambiato forma rispetto a quella di prima, sono cambiate anche le informazioni presenti. Infatti è possibile reperire il codice fiscale, le impronte digitali, gli estremi dell’atto di nascita e anche la volontà o meno a donare gli organi, nonché associare la propria tessera elettorale e abilitare la firma digitale per i servizi della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, grazie ai lettori contactless o al nostro smartphone/tablet, con questo documento e con il suo microchip, è possibile accedere a vari servizi digitali, come fareste con lo Spid, nonché effettuare procedure di registrazione o check-in, accedere a eventi, a luoghi di lavoro e così via. Questo nuovo documento identificativo potrà essere richiesto sia quando la versione cartacea risulta essere scaduta, sia prima, in modo da non dover aspettare la data di rinnovo.

Quanto si paga per la carta d’identità

Veramente per la carta d’identità è stato introdotto il pagamento del canone annuale? Facciamo chiarezza in merito, in quanto come sempre sui social le teorie rilasciate sono fuorvianti. Dunque, il costo per emettere il documento di riconoscimento varia dai 22 euro ai 28 euro, cifre che possono variare in base al comune di appartenenza. Questa cifra sarà versata ogni volta che dovrete rinnovarla per l’anno di appartenenza, per questo c’è chi erroneamente ha parlato di canone, in realtà non è così essendo che finché il documento è in corso di validità, non dovrete pagare nulla.

Inoltre sappiate che per richiedere la carta d’identità elettronica, dovrete compilare il modulo all’anagrafe con i vostri dati debitamente compilati, inoltre dovrete consegnare 3 fototessere recenti, il documento scaduto o la denuncia per furto o smarrimento e un altro in corso di riconoscimento, oppure la presenza di due testimoni.