2025: da quest’anno il bollo auto si paga due volte | Salvini ci punisce ancora una volta: 200 euro a botta

Cosa vuol dire che il bollo dal 2025 lo pagherete due volte? Facciamo chiarezza.

Quando acquistiamo un’automobile dobbiamo essere consci del fatto che dovremo “strisciare la carta”, non soltanto per farla uscire dal concessionario la nostra 4 ruote, ma anche per mantenerla.

Passeremo dalle spese burocratiche come per esempio il bollo, l’assicurazione RC Auto, la revisione, per poi arrivare ai controlli di routine previsti nella manutenzione ordinaria, per non parlare di quella straordinaria e i vari accessori da comprare periodicamente (tergicristalli, olio da cambiare, ecc.).

A tutto questo però, si aggiunge anche quel rumors in merito al pagamento del bollo auto due volte in un anno. In molti si chiedono che decisione avrà preso Salvini?

L’obbligo del pagamento del bollo

Il bollo è una tassa regionale obbligatoria, la quale deve essere pagata dai proprietari dei veicoli, dagli utilizzatori, usufruttuari o “acquirenti con patto riservato dominio” e dagli utilizzatori di un veicolo con un contratto a lungo termine di noleggio. Il pagamento e il suo importo è a discrezione regionale e varia anche in base al tipo di veicolo acquistato.

In caso di ritardo di pagamento: se l’estinzione del debito dovesse avvenire tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione da applicare all’importo sarà dell’1,5%, dal 31° al 30° giorno, la sanzione sarà pari all’1,67%, oltre il 90° giorno, si arriverà ad una sanzione del 3,75% che salirà al 4,29% se si paga dopo un anno ma prima del compimento dei due anni, oltre i due anni, la vedrete applicare al 5%.

Il doppio bollo

Cosa vuol dire che dal 2025 gli automobilisti dovranno pagare due volte il bollo per decisione di Salvini e colleghi? Ebbene, come rivelano da cataniatoday.it, venerdì 28 febbraio ci sarà in calendario la seconda scadenza dell’anno in merito al bollo auto 2025. Questo perché il pagamento di questa tassa è obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli anche di quelli fermi in garage. Quindi il pagamento è fissato l’ultimo giorno del mese successivo a quello relativo alla scadenza salvo eccezione per il mese di immatricolazione del veicolo.

In questo specifico caso il pagamento avverrà entro lo stesso mese. Il 28 febbraio dunque è per tutti coloro che come data di scadenza al pagamento del bollo vedranno gennaio 2025. Avete capito dunque perché si parla di seconda scadenza? In merito alle esenzioni, sappiate che sono previste in alcune situazioni, come per esempio: non udenti, le persone con disabilità, con handicap psichico o mentale, titolari di un’indennità di accompagnamento o della legge 104, ecc.