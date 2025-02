Li chiamano i “biscotti del demonio”: cambiano peso appena li guardi | Li compri e finisci dall’Esorcista

Potrebbero sembrare dei normali biscotti, ma cambiano peso senza neppure mangiarli. Sono “posseduti”, praticamente appartengono al demonio.

Sembrerebbero in apparenza dei biscotti normali, ma basta osservarli con attenzione per capire che sono in realtà “stregati“.

Il loro peso cambia a vista d’occhio. In un primo momento pesano una certa quantità, ma poi basta un attimo per fargli cambiare peso.

Chi li ha assaggiati li ha chiamati i “biscotti del demonio” perché è rimasto sconvolto da questa loro capacità di cambiare peso in un batter d’occhio.

Altro che biscotti al cioccolato. Questi nascondono qualcosa di sinistro. Il peso della bilancia lo conferma.

Un biscotto dai poteri sinistri

Il sito web,”Cioccolato Nippon” scrive che gli ingredienti di questi biscotti sono il riso soffiato e il cioccolato al latte, due alimenti innocui che danno al biscotto una consistenza croccante e un sapore avvolgente.

Chi li assaggia però è convinto che vi sia anche dell’altro. Un potere sinistro, che permette al biscotto di cambiare peso. Lo confermano le parole stesse dei consumatori. Li chiamano i biscotti di Schrödinger.

Una capacità fuori dal comune, quasi una stregoneria

Ciò che sconvolge i consumatori è la capacità di cambiare rapidamente peso che questo biscotto ha. Può pesare un attimo prima 13 grammi e poi un attimo dopo 11. Lo confermano le parole sconcertate di un consumatore.

“L’ho provato a pesare e ho scoperto che il Nippon non ha un peso fisso; prima pesa 13 grammi, poi un secondo dopo ne pesa 11 e ancora dopo 12″ scrive un consumatore dei biscotti Nippon. Ciò vuol dire che i Nippon non hanno un peso preciso, a differenza di ciò che viene scritto sulle confezioni. Quello che viene riportato è infatti solamente un dato indicativo. La realtà è invece incerta. Tuttavia è una garanzia la loro bontà, nonostante i Nippon abbiano degli oscuri poteri.