Ultim’ora: approvato il primo Bonus Vacanza “Totale” | Paghi 1€ per vitto, alloggio e attrazioni

È arrivato il bonus vacanza, un’agevolazione che con solamente un euro, garantisce vitto, alloggio e attrazioni a chi lo sfrutta.

La vacanza non è un semplice momento di svago. È qualcosa che permette di staccare la testa per un po’ e di allontanarsi dai problemi del quotidiano.

È relax e spensieratezza e allo stesso tempo anche un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo, per conoscere, visitare.

Tuttavia non tutti possono permettersela. Spesso andare in vacanza richiede un importante sforzo economico, tra costi dell’albergo e del viaggio in sé, che non sono accessibili a tutti.

Con quest’offerta però tutti possono approfittare per staccare la spina e godersi un po’ di relax. Arriva un bonus vacanza a un euro.

Una vacanza all inclusive a solamente un euro

Si stenta a credere che esista un’agevolazione del genere. “Sogno o son desto” penserebbero in molti.

Possiamo confermare però che è tutto vero. A solamente un euro è in palio un weekend che consente di andare in vacanza. Vitto, alloggio, esperienze e perfino l’aperitivo sono comprese nel pacchetto di quest’offerta, che consentirà a chiunque di poter trascorrere un weekend indimenticabile, a contatto con la storia e in una delle terre più affascinanti di sempre, la Sicilia.

Un’occasione incredibile per conoscere il territorio

Per poter ottenere il bonus, come riporta il sito “SiciliaFan” bisogna avere alcuni requisiti. Bisogna essere una coppia, che si tratti di partner, di amici o semplicemente di fratelli e bisogna poi realizzare un video, di circa 30 secondi, che spiega per quale ragione si desidera ottenere l’agevolazione. Dopodiché bisognerà inviarlo su WhatsApp al numero 0922818438 e inviare infine i propri dati, come la città di residenza, il contatto telefonico e l’email.

In palio c’è un weekend nel comune di Siciliana, nel cuore della Sicilia. Un weekend nel quale le coppie vincitrici potranno scoprire il borgo e tutto ciò che ha da offrire. Le date sono il 4 e il 5 aprile. Sono previste per quel weekend tantissime attività, tra degustazioni, visite guidate e attività esperienziali. Se desideri partecipare, cosa aspetti? Invia la tua candidatura e imbarcati in questa avventura.