Ultim’ora Mediaset: ricoverato con urgenza immediata | Pier Silvio in lacrime: ora la speranza è tutta nei medici

Paura e preoccupazione per un volto noto Mediaset, la corsa in ospedale e il ricovero d’urgenza è stato inevitabile.

E’ un momento davvero difficile per un noto personaggio televisivo amato e apprezzato dal pubblico Mediaset. In tanti ora sono preoccupati per il suo quadro clinico.

Purtroppo, il ricovero d’urgenza è avvenuto proprio qualche giorno fa nonostante la sua situazione sembrava essere sotto controllo.

Nel marzo 2023 la star era stata colpita da un ictus ischemico e molte delle conseguenze hanno avuto un impatto significativo sulla sua condizione psico-fsica.

Il suo percorso di riabilitazione stava proseguendo portando anche dei piccoli miglioramenti eppure, tutto si è rovesciato di colpo.

Ricovero d’urgenza

E’ uno dei personaggi più versatili della televisione italiana, con una lunga carriera alle spalle iniziata negli anni settanta grazie alla passione per la radio e al giornalismo. E’ stato Maurizio Costanzo a farlo conoscere al pubblico, invitandolo più volte al suo show.

Si è saputo poi distinguere per le sue sgargianti parrucche e per gli iconici outfit in stile drag queen. Immagine rimasta nel cuore di milioni di telespettatori. Di recente era tornato dopo un lungo periodo di assenza negli studi di Verissimo raccontando la sua difficile battaglia. Stiamo parlando di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Attualmente l’opinionista è di nuovo ricoverato per accertamenti.

Il messaggio dall’ospedale

Come riporta vivienna.it, a dare l’annuncio del nuovo ricovero è stato lo stesso Coruzzi, che martedì 25 febbraio ha condiviso un video sui suoi profili social. Nel filmato, Platinette, visibilmente provato ma sempre ironico, scherza sul tempismo del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo.

“Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto a dire la verità”, ha detto nel video. Platinette ha poi rassicurato i suoi fan: “Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?”. Nel post pubblicato, Coruzzi ha citato la canzone La cura per me di Giorgia, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Circa la sue condizioni, nel video sono chiare le difficoltà nel parlare ma il suo atteggiamento positivo lascia intendere che la situazione sia sotto controllo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma il messaggio condiviso fa ben sperare in un rientro a casa nelle prossime settimane.