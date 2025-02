Ultim’ora Pellet: è scattata l’emergenza nazionale | Lo inali e finisci in codice rosso: fa più danni dell’amianto

Il pellet, per quanto utile, è molto pericoloso. Se lo inali, finisci in ospedale in codice rosso. È tossico.

Il pellet è una fonte di riscaldamento che i consumatori sfruttano per scappare dal costo salato delle bollette.

In molti lo utilizzano per riscaldare le proprie case, considerando che il suo consumo si rivela sotto diversi aspetti vantaggioso, soprattutto dal lato economico.

Come scrive “Alpac.it”, oggi “il prezzo del pellet certificato ENplus in Italia è pari a 5.24 euro per un sacco di 15kg, quasi il 20% in meno rispetto all’anno precedente.

Riscaldare a pellet ha poi un impatto migliore sull’ambiente. Tuttavia è bene fare attenzione, perchè nonostante i vantaggi che ha, il pellet è molto pericoloso per la salute. Ma per quale motivo se si considera che è composto da materiale naturale?

Vantaggioso ma pericoloso per la salute

Il pellet è un prodotto composto da del materiale naturale, che deriva dalla lavorazione del legno.

Bruciando però emette dei fumi tossici, che se inalati possono anche portare le persone in ospedale. Per quanto infatti abbassi notevolmente il costo della bolletta e abbia un impatto migliore sull’ambiente, è bene fare attenzione a come usarlo e soprattutto a quale tipo di pellet utilizzare. Ne va della propria salute.

Per quanto utile altamente pericoloso

Come scrive “Alpac.it”, il pellet, sebbene sia composto da materiali naturali, è fatto di materiali che “vengono compattati e pressati con l’utilizzo di colle chimiche che emettono fumi tossici“.

Oltretutto, se per alimentare la stufa a pellet vengono utilizzati dei prodotti non certificati e quindi contenenti troppa segatura e sostanze chimiche, la combustione sprigiona delle emissioni che danneggiano le vie respiratorie e irritano le mucose. Durante la combustione, il pellet non certificato può infatti liberare monossido di carbonio CO, che se inalato può essere letale, sia per le persone che per gli animali. È bene quindi fare attenzione a quale pellet comprare e affidarsi ai prodotti certificati. Ne va della propria salute.