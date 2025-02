“Abbiamo il nuovo Papa ma non è un prete” | Scandalo Vaticano: eletto un civile per la prima volta

Scoppiato lo scandalo in Vaticano. Il Papa che è stato eletto non è un prete di professione ma un civile.

Sono giorni duri per il Vaticano. Da giorni Papa Francesco è ricoverato in ospedale e si teme molto per la sua salute.

Le sue condizioni cliniche sono critiche, sebbene negli ultimi giorni stiano mostrando dei lievi miglioramenti. Lo afferma lo stesso bollettino medico, le cui parole sono state riportate da “RaiNews”.

“Alcuni esami di laboratorio sono migliorati. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti”, scrive.

La speranza che Papa Francesco si riprenda è tanta, ma nel frattempo si stanno diffondendo le ipotesi su un possibile Conclave e stanno venendo fuori i primi possibili nomi.

I possibili successori di Papa Francesco

“Msn” ha riportato i nomi di alcuni possibili candidati a prendere il posto di Papa Francesco come capo della Chiesa. Tra i nomi considerati papabili ci sono Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di Lussemburgo, Sérgio da Rocha, Arcivescovo di Sao Salvador da Hahia, Juan José Omella, Arcivescovo di Barcellona, Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, Pietro Paorolin, Segretario di Stato vaticano, Luis Antonio Tagle, Cardinale filippino e Arcivescovo di Manila e Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il sito di Nicola Porro identifica anche il Cardinale di Teheran e Robert Sarah, successore della linea teologica di Ratzinger, come possibili candidati.

Tuttavia è ancora presto per parlare di Conclave. Una cosa però è certa. Il futuro Papa non può essere un semplice civile, bensì qualcuno che esercita una carica ecclesiale. Sarebbe uno scandalo altrimenti.

Lo straordinario caso del civile diventato Papa

Oggi per diventare Papa bisogna rispettare diversi requisiti. La pagina Instagram “Ti Consiglia” scrive che prima è necessario fare”Centro Diocesano Vocazioni, 6 anni di seminario, lettorato, accollitato, diaconato, ordinazione sacerdotale e poi fare qualcosa che dia la visibilità per poter diventare Vescovo e poi Cardinale, su indicazione specifica dell’attuale Papa. I cardinali sono 200 e alla morte del Papa bisogna convincere questi 199 Cardinali.”

Tuttavia nella storia ci sono stati alcuni casi in passato di persone che da civili che erano sono diventati Papa. Basta pensare a Celestino V e a Bonifacio VIII. Tuttavia dopo il Concilio di Trento non è stato più possibile far diventare Papa chiunque, ma solamente alcune persone.