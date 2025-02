Volevano fare concorrenza a Barilla | Ma c’è la muffa sulla loro pasta: supermercati intasati dalla puzza nauseante

Qual è il marchio concorrente della Barilla che presenta muffa nella loro pasta? Ecco svelato l’accaduto.

C’è una grossa concorrenza in campo dell’alimentazione, in quanto esistono molti marchi presenti nei vari supermercati e discount che ogni giorno ci fanno scoprire un prodotto nuovo. Ce n’è veramente per tutti i gusti, in quanto ognuno, a prescindere dai propri gusti e dai propri ideali, arriverà alla cassa con qualcosa nel carrello.

Per tutto il procedimento che sta dietro alla realizzazione degli alimenti, qualunque essi siano, capita di sovente di leggere quei comunicati che ne richiedono il ritiro immediato o recensioni negative di clienti per nulla soddisfatti.

È il caso di quel marchio che fa concorrenza alla Barilla, uno dei tanti, perché come ben sapete, la pasta è prima di tutto italiana, per questo è palese intuire che ne abbiamo “per tutte le salse”. Eppure, questa presenta della muffa, ecco che cos’è successo.

Il reclamo del cittadino a Il fatto alimentare

Il fatto alimentare riporta spesso tra i suoi articoli, non soltanto i richiami rilasciati dal Ministero della Salute, ma anche i reclami dei cittadini, i quali manifestano le loro perplessità con immagini inerenti al prodotto acquistato.

In questo caso, a fare reclamo è una cittadina che ha portato all’attenzione la sua esperienza con una famosa pasta, la quale ha presentato muffa prima della data di scadenza, la quale ha rivelato che è “la terza volta che acquistando pasta fresca”, del noto marchio, l’ha trovata ammuffita. Ha rivelato poi di aver mandato due comunicazioni all’azienda produttrice, terminando la sua segnalazione: “Vorrei solo segnalarvi che questa situazione si sta verificando con troppa frequenza e capire se esiste un problema nella catena di produzione o nella distribuzione del prodotto”.

La risposta del noto marchio

A seguito della segnalazione della cittadina, in merito alla sua esperienza con quel marchio che è una tra le rivali di Barilla, informando quindi Il fatto alimentare della presenza di muffa in alcune confezioni di pasta da lei acquistata, l’azienda ha inoltrato la sua spiegazione in merito.

A rispondere è stata l’azienda De Angelis: “A seguito della segnalazione ricevuta abbiamo provveduto ad effettuare un’attenta indagine interna, prima sullo stato attuale della linea dedicata alla produzione dei nostri prodotti senza glutine, successivamente sulle specifiche produzioni dei lotti segnalati dalla consumatrice e indicati nelle foto da lei trasmesse…Da una valutazione delle immagini inviate possiamo ipotizzare che la crescita di tali muffe sia dovuta a possibili sbalzi termici che il prodotto potrebbe aver subito durante la sua vita commerciale…”. Sul noto sito troverete tutta la risposta completa per avere un’idea più chiaro dell’accaduto.