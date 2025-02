1 marzo 2025: introdotto il LIMITE DI PESO per guidare l’auto | Proibita la guida ai paffutelli

Il Codice Stradale ha introdotto un limite di peso per potersi mettere in strada. Impedisce ai “più pesanti” di circolare liberamente.

Il Codice Stradale è un insieme di norme che mirano a rendere sicura la circolazione nella strada. Di regole che chiunque è tenuto a rispettare, sia per garantire la sicurezza, sia a sè stessi che a chiunque si mette in strada, che per evitare una multa, che scatta nel momento in cui queste vengono infrante.

La multa è infatti una pena, che appunto punisce chi non rispetta le norme del Codice.

Scatta al minimo errore commesso: quando si passa con il semaforo rosso, quando si supera un certo limite di velocità e adesso anche quando si ha un certo peso.

Adesso infatti, anche mettersi in strada pesando qualche chilo di troppo, viene considerata un’infrazione del Codice della Strada. Secondo infatti questa norma, i “paffuti” non possono circolare liberamente.

Un limite per chi supera un certo peso

Per la legge, stando a quanto indica il comma 3 dell’articolo 113 del Codice Stradale, chi supera un certo limite di peso, non può stare liberamente in strada. Non senza una targa speciale, che evidenzia appunto la pesantezza.

La legge è molto chiara a riguardo. Chiunque viola questa norma, deve pagare una multa, che come scrive “Patenti.it”, varia dagli 85 ai 338 euro. Le alternative sono quindi due: o si guida con la targa speciale annessa oppure non si circola proprio.

Una norma che limita i “più pesanti”

La targa in questione deve contenere tutti i dati d’immatricolazione, in quanto supera un certo limite di peso. Il Codice della Strada indica 1.5 tonnellate come peso limite. Se viene superato scatta l’obbligo di mettere la targa, che contiene i dati d’immatricolazione del rimorchio stesso.

“Patenti.it” riporta il comma dell’articolo in sè. “I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1.5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.” Ciò vuol quindi dire che da adesso, tutti i veicoli con un rimorchio che supera 1.5 tonnellate, devono portare una targa speciale, che ne evidenzia la pesantezza. Pena, la multa.