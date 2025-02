10.140€ agli italiani senza partner: ufficiale il BONUS SAN FAUSTINO | Annegano il dolore nei soldi

È arrivato il Bonus San Faustino per gli italiani senza partner e che vivono da soli: ecco perché potreste ricevere 10.140€.

Ognuno di noi, soprattutto da giovane, ha dei sogni e speranze per la vita futura, ricca di obbiettivi e grandi soddisfazioni. Nel corso della vita poi c’è chi a queste aspettative riesce ad avvicinarsi, chi invece stravolge totalmente il piano originale rimanendo comunque soddisfatto e chi è semplicemente grato per quello che ha.

D’altronde la vita non la possiamo pianificare, possiamo pensare di averne il controllo, ma i vari fatti di cronaca ci insegnano che dall’oggi al domani tutto potrebbe cambiare e come diceva Rocky Balboa: “Non è importante come colpisci, l’importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti… così sei un vincente!”.

Per tutti coloro quindi che sono soli, a prescindere dalle varie motivazioni che possono esserci, è arrivato il Bonus San Faustino, grazie al quale potreste ricevere 10.140€. Ecco cosa dovete fare.

Un aiuto per chi vive da solo

Lo sappiamo, i bonus redatti in questa Legge di Bilancio sono a sostegno maggiormente delle famiglie con figli. Bisogna ricordare però che esistono anche altre categorie, come per esempio i single, i divorziati e i vedovi, che si trovano spesso soli e con un reddito basso che non gli permette di sopravvivere in maniera degna.

Nel nostro Paese non è previsto un sostegno vero e proprio per chi vive da solo e magari anche senza lavoro, come succede in Irlanda per esempio, con il famoso Living Alone, grazie al quale gli irlandesi percepiscono un assegno di 1144 euro al mese: un sussidio di assistenza sociale che gli permette una vita dignitosa.

Il Bonus San Faustino

Come dicevamo, in Italia non esiste un aiuto dedicato a chi vive da solo e magari senza lavoro o con una pensione o stipendio basso come in Irlanda, ma esistono tre aiuti che se sommati potrebbero nelle tasche degli italiani, 10.140€ annui. In molti li hanno definiti tutti e tre nel complesso come il Bonus San Faustino, riferendosi alla festa dei single che si celebra il giorno dopo quella di San Valentino.

Questi aiuti sono rispettivamente: l’Assegno di Inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno sociale. Con tutti e tre insieme si raggiungono circa 850 euro al mese, come rivelano da money.it. C’è da dire però che non tutti riescono a ottenerli tutti e tre, visto che ci sono comunque dei requisiti da rispettare per ognuno. Queste informazioni fareste meglio a valutarle insieme agli operatori del Caf di zona o dell’INPS. Chissà quindi se anche da noi, prima o dopo, arriverà un aiuto dedicato come negli altri Stati?