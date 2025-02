San Pellegrinetto: un’intera comunità ancora senza linea telefonica | Il Sindaco Giannini: “È uno scandalo”

Un piccolo borgo totalmente isolato dal mondo da quasi due anni e le istituzioni locali si fanno sempre più sentire.

Sembra impossibile, ma dal 2023 c’è una frazione di Fabbriche di Vergemoli, peraltro dotata di un importante passato istituzionale, che è totalmente sprovvista di servizi di telefonia. A San Pellegrinetto non c’è infatti, attualmente, alcuna connessione di rete, dati o voce che sia.

Oggi San Pellegrinetto è un piccolo borgo praticamente spopolato, situato sulle Alpi Apuane, che conta solamente una quindicina di residenti. Ma attorno alla metà dell’Ottocento questa località era una delle più abitate della zona, tanto da essere stata, allora, capoluogo di comune. Fu il progressivo abbandono delle campagne verso la città a decretarne in seguito il declino.

E fa francamente stupore che un gioiello come questo – visto l’interesse sempre più vivo, a partire dai primi anni post Covid, per un ritorno alla vita bucolica, grazie alla possibilità di lavorare da remoto per mezzo delle nuove tecnologie digitali – sia stato abbandonato a se stesso da tutte quante le compagnie telefoniche.

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ha le idee chiare e sostiene, giustamente, che il diritto alla comunicazione, oggi, deve essere annoverato fra quelli fondamentali, poiché su di esso poggiano altri diritti, peraltro inalienabili, come quello alla salute e alla sicurezza.

Un’incessante opera di sensibilizzazione

Racconta ancora il sindaco Giannini come, da tempo, le istituzioni si siano mosse per sensibilizzare più interlocutori: il prefetto di Lucca, rappresentante ufficiale del governo sul territorio, le stesse compagnie telefoniche, persino alcune tra le più importanti trasmissioni televisive di denuncia.

Ma, ad oggi, solo la stampa che si occupa del territorio ha voluto raccontare di questo grave problema. Per Giannini “[…] ci stiamo scontrando contro un’insensibilità spregiudicata verso le aree interne, come se noi fossimo cittadini di serie B“.

I residenti lasciati soli

A testimoniare quello che vivono da tempo i residenti rimasti a San Pellegrinetto è la consigliera comunale Laura Pollastrini, storica dimorante del borgo assieme alla famiglia. Nonostante le infrastrutture siano regolarmente presenti in zona, racconta Pollastrini, le riparazioni da parte di chi di dovere sono sempre meno frequenti.

Questa scarsissima manutenzione impedisce di fatto, a chi vive nel borgo, di poter usufruire di un’adeguata copertura. Per poter utilizzare il cellulare è necessario spostarsi continuamente, al fine di trovare uno straccio di linea. Si pensi al dramma che si può vivere nel caso si debba chiamare, ad esempio, un soccorso: i vigili del fuoco o un’ambulanza.