UFFICIALE: ecco la quindicesima mensilità sulla pensione | 1524€ per goderti la vecchiaia e i nipoti

Notizie positive per i pensionati italiani, finalmente un importante aumento sulla pensione. Ecco tutti i dettagli della notizia.

Non è la prima volta che assistiamo a modifiche o nuove disposizioni riguardanti l’argomento pensione. Questa volta però, le novità che sono in arrivo sono alquanto positive.

Attualmente gli importi pensionistici nel nostro Paese, non permettono la conduzione di una vista dignitosa e alla luce dei recenti rincari, la situazione è ancora più complicata.

Per questo motivo, al fine di supportare concretamente i pensionati italiani, sindacati, patronati ed esperti del settore si sono messi in azione.

Ed è proprio dal Veneto che arriva una notizia che rallegrerà le finanze dei pensionati di tutta Italia. Un aumento, è pronto a fare a fare la differenza.

Pensione, l’aumento inaspettato

Si tratta di un netto aumento di pensione mensile con un autentico premio da 1.900 euro ed oltre di arretrati. E’ stato il sindacato a rendere noto questi dati che si riferiscono ad un’operazione di sensibilizzazione su un fenomeno particolare, ossia quello dei diritti inespressi. Come riportano diversi siti locali, il sindacato ha presentato l’esito di un’iniziativa che ha permesso a molti pensionati, naturalmente iscritti, di recuperare aumenti sui rispettivi trattamenti pensionistici e arretrati di cifre considerevoli. Tale iniziativa ha lo scopo di spronare i pensionati che nutrono dubbi sul calcolo della propria pensione. Invitandoli di conseguenza, a verificare se mancano alcune voci che in genere la compongono. Parliamo di maggiorazioni, integrazioni, assegni e altre somme aggiuntive alla pensione, che il pensionato deve richiedere espressamente.

E’ proprio questo che hanno fatto gli iscritti della SPI Cgil. Tra integrazione al trattamento minimo della pensione, maggiorazione sociale, trattamenti di famiglia e assegno di vedovanza (tanto per citare le principali voci aggiuntive), la SPI Cgil ha permesso a molti pensionati di recuperare, in media, 127 euro al mese e circa 1.900 euro di arretrati. Operazioni di questo tipo danno diritto a un recupero di 5 anni di arretrati, sempre che i requisiti risultassero maturi anche per gli anni precedenti.

Le cifre parlano chiaro

Come riporta investireoggi.it, l’operazione intrapresa nel Veronese è costata caro all’Inps, ovvero oltre mezzo milione di euro. Su vari media locali si trovano esempi di ciò che qualcuno ha ottenuto in maniera quasi inconsapevole, semplicemente fidandosi del sindacato che ha proposto la ricostituzione della pensione.

Pare, infatti, che un titolare di Assegno Sociale abbia preso addirittura 15.000 euro di arretrati. Grazie alla maggiorazione sull’Assegno Sociale non corrisposta sin dai tempi della liquidazione del trattamento a 67 anni. Pertanto, l’obiettivo è quello di invogliare anche altri pensionati italiani ad avviare questa procedura così da poter recuperare eventualmente anche loro somme arretrate e potersi godere finalmente la vecchiaia in maniera serena.