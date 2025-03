Conad, ALLERTA ALIMENTARE DI QUINTO GRADO: clienti nel panico più totale | Scoperta la magagna

Proteggi la tua famiglia, evita di mettere in tavola questo prodotto alimentare pericoloso commercializzato presso i negozi Conad.

Il Ministero della salute ha ordinato il ritiro immediato da tutti gli scaffali dei supermercati.

Di recente uno dei prodotti venduti proprio nei supermercati della nota catena è stato oggetto di richiamo alimentare. Scopri qual è per evitare di correre rischi.

Verifica se anche tu lo hai comprato, senza sapere che sarebbe scattata l’allerta alimentare e non consumarlo per alcun motivo.

Ecco a che cosa devi fare attenzione per capire se si tratta proprio del prodotto che hai messo nel carrello l’ultima volta che sei andato a fare la spesa alla Conad.

Conad, la nuova allerta alimentare

In Italia gli standard qualitativi e i protocolli ai quali sono sottoposti le reti di preparazione e commercio di cibi e bevande sono rigidissimi. La filiera è controllata più che in altri Paesi ma nonostante ciò, alcune volte può possono capitare degli episodi particolari, che portano le autorità a decidere di far scattare l’allerta alimentare.

Si tratta proprio di quello che è successo nelle scorse ore ad alcuni prodotti che si trovano in vendita nei supermercati del Bel Paese. Il Ministero della Salute è intervenuto per chiedere che uno dei prodotti Conad è una garanzia di qualità e di convenienza per tantissimi italiani è una catena di supermercati e discount diffusa da nord a sud dello stivale che rappresenta senza dubbio una grande realtà del settore della Grande Distribuzione Organizzata, ma nonostante questo uno dei suoi prodotti è finito sotto la lente di ingrandimento scopriamo di quali prodotto si tratta per evitare di correre rischi per la salute.

I prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercato italiani

Alcuni giorni fa un lotto di gorgonzola dolce DOP a marchio Sapori & Dintorni è stato ritirato. Il motivo del richiamo alimentare è stato reso noto in un avviso pubblico, condiviso da parte del Ministero della Salute. A quanto pare, l’allerta alimentare è scattata per via di un errore nell’indicazione della data di scadenza.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 25029003 con la scadenza errata 10/03/2029. Quella riportata sull’etichetta però non sarebbe la reale data di scadenza. Dunque, in assenza di un’indicazione attendibile, le autorità hanno preferito procedere al richiamo. Di certo, trattandosi di un formaggio, la scadenza sarà ravvicinata e non nell’anno 2029. Il consiglio è di gettare via il prodotto in questione oppure di restituirlo nel punto vendita di acquisto.