“Il pesce puzzava”: piatti marci nel ristorante di Cannavacciuolo | Figuraccia epocale durante la cena da 600€

Il ristorante di Antonino Cannavacciuolo avrebbe fatto una brutta figura con i suoi commensali. Avrebbe servito loro dei piatti marci.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più conosciuti e apprezzati in Italia.

La sua carriera si divide tra la cucina e la televisione, dove riscuote un certo successo grazie alla partecipazione ai programmi televisivi, come “MasterChef” e “Cucine da Incubo“.

È stato il suo ristorante Villa Crespi a dargli lo slancio verso il successo. A oggi, con all’attivo tre Stelle Michelin, è uno dei ristoranti più famosi d’Italia.

Tuttavia sembrerebbe che non sia così di qualità come appare. Potrebbe infatti aver fatto una pessima figura con i suoi commensali, proponendogli del cibo marcio.

Una qualità che sembrerebbe smentita

Una cosa caratterizza il ristorante: la qualità. I suoi piatti sono tanto buoni quanto raffinati e conquistano chiunque li mangia con i suoi sapori.

Tuttavia, sembrerebbe che non tutti siano d’accordo con questo pensiero. Una pesante lamentela proveniente da un commensale sembrerebbe smentire la qualità dei piatti del ristorante. Sembrerebbe che gli sia stato servito del pesce marcio piuttosto che fresco.

Una recensione che metterebbe in dubbio la qualità di Antonino Cannavacciuolo

Sembrerebbe che in passato ci sia stato il caso di un commensale che si è lamentato particolarmente della qualità dei piatti di Antonino Cannavacciuolo, sebbene li avesse pagati molto. Soprattutto il pesce, da come aveva scritto su “TripAdvisor” sembrerebbe addirittura marcio.

Scrive il commensale su “TripAdvisor”: “la cosa peggiore in assoluto è stata la freschezza degli ingredienti. In particolare il pesce, servito in varie combinazioni, dalle vongole nel risotto alle triglie ed altri pesci FACEVA PUZZA, rendendo i piatti immangiabili.” La recensione risale al 2015 ma sembrerebbe contestare molto la qualità dei piatti di Antonino Cannavacciuolo, da sempre ritenuta eccelsa. Chiaramente una sola recensione non può compromettere la fama del ristorante. Tuttavia sembrerebbe che nel caso di questo commensale, Antonino Cannavacciuolo potrebbe aver fatto una brutta figura.