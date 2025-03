INPS stavolta ha esagerato: ecco il bonus “Settimana della Moda” | 1200€ per rifarti il guardaroba

Cosa vuol dire che l’INPS ha creato il bonus “Settimana della Moda” grazie al quale potreste ottenere 1200€ anche per acquistare vestiti?

Per sbarcare il lunario, sono molti i cittadini che si affidano ai vari bonus e aiuti previsti nella Legge di Bilancio. Ovviamente ogni Paese ha redatto le proprie strategie per sostenere i propri cittadini, come per esempio l’Irlanda con l’aiuto mensile garantito per chi vive da solo e in situazioni precarie.

In Italia sono svariati gli aiuti proposti per determinate fasce di categorie reddituali e situazioni varie. Tra i bonus presenti, spiccano maggiormente quelli rivolti alle famiglie con più o meno figli, come per esempio il famoso bonus nido.

Eppure tra tutti questi è emerso quello che è stato definito come bonus “Settimana della Moda”, grazie al quale potreste ottenere 1200€ anche per acquistare i vestiti. Di cosa stiamo parlando?

I bonus per le famiglie

Oggi vogliamo concentrarci sugli aiuti disponibili per le famiglie con figli che sono stati confermati o aggiunti nella nuova Legge di Bilancio 2025. Alcuni possono essere richiesti in base all’ISEE e altri in base alla propria situazione familiare, senza un vincolo reddituale specifico.

Pensando di farvi cosa gradita, abbiamo deciso di riportarvi gli aiuti a cui potreste accedere quest’anno: una delle misure più importanti è sicuramente l’Assegno unico, seguiti dalle detrazioni spese scolastiche, il bonus asilo nido, Carta dedicata a te, il bonus mamme lavoratrici e il bonus bollette. Ovviamente per ognuno fareste meglio a leggere sui canali ufficiali, quali sono i requisiti per ottenerli.

Cos’è il bonus “Settimana della Moda”

Tra i vari bonus descritti in precedenza, ne abbiamo tenuto uno per ultimo, ci riferiamo a quello che simpaticamente in rete è stato definito come il bonus “Settimana della Moda”, riferendosi ai “giorni caldi” trattati da influencer e vip in generale, tra le passerelle dei brand più famosi.

Ma è giusto fare chiarezza, in quanto l’agevolazione in questione si riferisce al bonus nuovi nati o bonus bebè 2025 che aiuta le famiglie che hanno avuto (o avranno) o adottato figli dal 1° gennaio 2025, con un sostentamento di 1200€ caricati sopra a una carta utilizzabile fino al terzo anno di vita del bambino. Questi soldi potranno essere spesi per: alimenti per neonati e bambini piccoli, Pannolini, salviette e prodotti per l’igiene e Abbigliamento per la prima infanzia, da quest’ultimo il nome simpatico con cui è stato etichettato. Per ottenerlo, se rientrate nei requisiti richiesti, dovrete presentare domanda o all’INPS o al Caf convenzionato.