Test d’intelligenza visiva da Master in Medicina: nessuno riesce a vedere le lettere nascoste | Serve QI > 198

Mettiti subito alla prova la tua intelligenza visiva con questo test, solo i geni ci riescono al primo colpo.

Sono davvero tantissimi i test di intelligenza visiva che è possibile trovare sul web, quello che però ti proporremo in questo articolo, è davvero per pochi.

Ebbene si, riuscire a trovare le lettere nascoste dietro l’immagine può sembrare un gioco da ragazzi eppure richiede davvero molto allenamento, tanto anche i più esperti potrebbero non riuscirci.

Questo perchè la vera sfida è riuscirci in poco tempo, il che rende tutto più difficile. La parola chiave pertanto è solo una: concentrazione. Evita quindi tute le possibili distrazioni o fallirai in partenza.

Ad ogni modo, se fino ad oggi hai pensato che in te ci fosse un vero genio incompreso, con questo test potrai avere finalmente la conferma che tanto aspettavi o perchè no, magari scoprire che ti sei sempre sbagliato.

Test d’intelligenza visiva

Lo scopo di questo test oculistico è mettere alla prova la vostra vista potrete capire quindi se effettivamente funziona bene o meno. Pur non avendo nessuna valenza scientifica avrete comunque la possibilità di analizzare anche altri due fattori importanti, ovvero il senso di analisi e di osservazione, fondamentali per risolvere questo indovinello. L’illustrazione con le scatole nere potrebbe in qualche modo confondere ma il consiglio è di focalizzarsi sui piccoli dettagli.

La sfida di oggi non sarà affatto semplice, perché avete meno di 20 secondi per risolvere l’indovinello. Vi servirà quindi cronometro per non perdere nemmeno un secondo. Potrete utilizzare tranquillamente quello del vostro cellulare. Passiamo ora agli indizi. Il primo che possiamo darvi è che si tratta di una parola. È necessario osservare attentamente il centro dell’immagine per poter scoprire il testo scritto. Il secondo indizio riguarda la musica. Questi due elementi dovrebbero già fornire tutte le informazioni per indovinare la parola che si nasconde dietro l’immagine. Ricordate che avete solo 20 secondi per completare la sfida. In bocca al lupo!

Soluzione del test visivo: ecco il testo nascosto dietro l’immagine

Arrivato fin qui probabilmente non vedi l’ora di scoprire la parola che si cela dietro l’immagine. Ma non solo. Se ci sei riuscito puoi dire davvero di avere un’intelligenza sopra alla media. In caso contrario, nessun dramma la prossima volta andrà sicuramente meglio.

Torniamo all’immagine piena di scatole in bianco e nero. Se guardi attentamente e da vicino, ti accorgerai della“ROCK” scritta a grandi lettere. L’avevi notata?