Tragico malore in RAI: schermo nero e interrotta la diretta | Chiamato il 118 con urgenza rossa

Che cos’è successo in Rai dopo quel tragico malore e il ricovero in ospedale che ha interrotto la diretta? Ecco quali sono le sue condizioni.

Il grande pubblico si affeziona ai vari personaggi che vede ogni giorno in televisione. A prescindere dal canale, ci sono conduttori che entrano nel cuore, spaziamo da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Antonella Clerici, Stefano De Martino e moltissimi altri.

La lista sarebbe ancora lunga, così come i nomi dei vari programmi televisivi, film e fiction per cui i fan non perdono neanche una puntata. Per questo motivo non stupisce che gli spettatori si rattristano per i loro beniamini se sanno che hanno avuto problemi di salute.

È proprio questo il caso, in quanto dopo quel tragico malore in Rai, la diretta interrotta e il ricovero in ospedale, i fan vogliono sapere quali sono le sue condizioni.

Che cos’è successo in diretta Rai

Come ha rivelato qualche giorno fa il volto noto di mamma Rai: “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco, quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura…”.

Anche la conduttrice di Storie di donne al bivio weekend, Monica Setta ha dichiarato: “si è sentita male…mentre stava per partecipare al mio programma. Era truccata, pettinata e bellissima. Ci siamo salutate con l’affetto di sempre e le ho detto “ti aspetto in studio”. Ma a “Storie di donne al bivio Weekend”…non è mai arrivata….”. Ecco come sta adesso.

Il malore prima della diretta

Dopo quel tragico malore prima della diretta Rai e il ricovero in ospedale, molti spettatori si sono spaventati per la salute della nota conduttrice e attrice, Barbara De Rossi. Come vi abbiamo raccontato, qualche giorno fa, poco prima della sua ospitata a Storie di donne al bivio weekend, Barbara si è sentita male. Come ha rivelato Monica Setta: “È stata male malissimo e noi abbiamo pensato anche di sospendere la puntata. Ma la legge dello show ti dice di andare avanti comunque…Le voglio profondamente bene, Barbara sa con quanta gioia ho appreso che tutti gli esami erano andati bene e tornava a casa da suo marito e dalla figlia…”.

Come ha rivelato anche la De Rossi, dopo attimi di paura, fortunatamente si è risolto tutto per il meglio: “Ho davvero temuto di morire…era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile. Adesso sono tornata a casa in Toscana e la brutta avventura è solo un ricordo”.