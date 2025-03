Ultim’ora: introdotto il Canone per gli over 30 anni | Busta paga fracassata per accontentare i giovani viziati

Nuovo incentivo per gli over 30, maggiore inserimento nel mondo del lavoro e sgravi per le aziende. Ecco cosa è previsto.

La situazione lavorativa in Italia continua a non essere delle migliori rispetto a molti altri Paesi industrializzati. I tassi di disoccupazione sono ancora abbastanza alti.

Ad essere i più colpiti risultano essere i giovani che faticano a trovare la giusta occupazione alla luce delle attuali condizioni contrattuali e delle retribuzioni troppo basse.

Questo perchè in un mercato del lavoro instabile le aziende dal canto loro, non riescono a garantire assunzioni a lungo termine lamentando costi troppi alti per l’inserimento di personale.

Di conseguenza contratti a tempo determinato e situazioni precarie sono in forte aumento. Tuttavia, al fine di migliorare questi squilibri e fornire un supporto concreto alle assunzioni nel nostro Paese, sono state approvate una serie di misure e agevolazioni.

Agevolazioni 2025

La normativa, con il passare degli anni, ha introdotto diversi aiuti economici per chi assume. Molti dei benefici erogati lo scorso anno sono stati confermati ed ampliati anche quest’anno. Lo scopo è quello di limitare, la disoccupazione e allo stesso tempo aiutare i datori di lavoro che decidono di assumere.

In particolare, le misure 2025 mirano a favorire l’occupazione e nella maggior parte dei casi sono cumulabili con il superbonus assunzioni che arriva fino al 130% introdotto dalla riforma fiscale. A prevedere sgravi per le assunzioni ci ha pensato il Decreto Coesione. Tra I bonus previsti, troviamo anche il Bonus assunzione per giovani under 30. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Bonus assunzione per giovani under 30

Come riporta money.it, una misura per incentivare l’assunzione era stata inserita dalla Legge di Bilancio 2018, nel 2024 ancora in vigore, riguarda un bonus per chi assume giovani fino ai 30 anni. Si tratta di un incentivo previsto solo per chi assume ragazzi che non abbiamo mai avuto un contratto a tempo indeterminato e prevede un esonero contributivo del 50% per un importo massimo annuo di 3.000 euro. L’agevolazione è riconosciuta per una durata massima di 36 mesi. Se i verifica il licenziamento del dipendente assunto con l’incentivo durante i primi 6 mesi di rapporto di lavoro, il bonus assunzione viene revocato e le somme già percepite recuperate.

Al fianco di questo bonus, si pone anche un’altra misura poco conosciuta da chi deve assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. Le condizioni in questa situazione attraverso l’incentivo, sono estese anche a tutte le assunzioni, sempre con apprendistato, ma senza limiti di età, per le assunzioni di lavoratori che si trovano in Naspi o che, comunque, percepiscano una indennità di disoccupazione. L’agevolazione consiste in un’aliquota contributiva ridotta che il datore di lavoro deve versare per i contributi obbligatori, pari a:

1,5% per il primo anno;

3% per il secondo anno;

10% per il terzo anno.