Comunicato ufficiale Bancomat: ADDIO AI PRELIEVI CONTANTI | “Usa la carta oppure muori di fame”

Da adesso non sarà più possibile effettuare un prelievo ma si potrà utilizzare solamente la carta di credito. Lo comunica la banca.

Sono sempre di più le persone che al giorno d’oggi utilizzano una carta di credito per effettuare i pagamenti.

Essendo uno strumento comodo e facile da usare, a volte lo utilizzano anche per fare piccoli acquisti, pure per pagare il caffè oppure una bottiglia d’acqua.

Basta inserire la carta oppure avvicinarla al dispositivo e il gioco è fatto, l’acquisto è effettuato.

Per i commercianti, nonostante debbano pagare ogni volta delle commissioni sugli acquisti dei loro clienti, è un obbligo regolato dalla legge avere il pos. Adesso poi lo è ancora di più per loro. Al momento che sono stati vietati i prelievi di denaro, i consumatori saranno costretti a usare il pos.

Costretti a utilizzare la carta di credito

A partire da adesso non sarà più possibile ritirare i soldi allo sportello. Chiunque possiede una carta di credito, deve quindi affidarsi a questa per effettuare i pagamenti e arrangiarsi con il denaro contante che ha nel portafoglio.

Non ci sono alternative. Il grave fatto ha mandato la banca in crisi, che infatti è stata costretta a vietare di utilizzare lo sportello per prelevare. Non si può fare altro.

Vietato l’uso del bancomat

Fortunatamente è un caso isolato questo della banca. Nello specifico, non è possibile utilizzare lo sportello per prelevare, in quanto è esploso a seguito di una rapina.

È successo tutto a Calderara di Reno, dove dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello il bancomat e portato via un’enorme quantità di denaro. Nello specifico, il bancomat è stato fatto saltare da dei professionisti nel cuore della notte, che come riporta “Bologna Today” sono poi fuggiti a bordo di una vettura, un’Audi A6. La polizia è alla loro ricerca.