Concorsi pubblici, questo posto non lo vuole più nessuno | 1890€ di stipendio: stavolta aperto pure ai diplomati

Così come prevede il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nel triennio 2025 – 2027, usciranno dei bandi per 1400 posti di lavoro.

In arrivo nuovi bandi per assumere lavoratori

I 1400 posti sbloccati non riguardano una sola categoria di lavoro. Sono tante le professioni a cui si può accedere iscrivendosi al concorso. Hanno a che fare con l’amministratore regionale, la sanità, il corpo forestale, le infrastrutture e i trasporti e infine l’istruzione e la formazione professionale.

Questi posti si sbloccheranno negli anni per cui è bene tener d’occhio questi concorsi. C’è in ballo una grande opportunità di ottenere un lavoro nel settore pubblico. Tuttavia i concorsi non sono stati aperti in tutta l’Italia, ma solamente in alcune sue parti.

Bandi aperti sia ai laureati che ai diplomati

Diversamente da ciò che si potrebbe pensare i concorsi però non prevedono posti di lavoro in tutta Italia. È esattamente in Sicilia che verranno aperte le candidature.

Sarà infatti la regione siciliana a fare uscire i bandi. Potranno parteciparvi però tutti, anche i diplomati. Il concorso è infatti aperto anche a loro e non solo ai laureati. Se cerchi quindi un’opportunità di lavoro, iscriviti a questi concorsi. In gioco ci sono 1400 posti di lavoro. Si tratta di una grande opportunità.