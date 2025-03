Eurospin distrugge pure Nespresso: stanno regalando la macchina del caffè a 8€ | Punti vendita sotto assalto

Ecco qual è la macchina del caffè che da Eurospin è possibile acquistare a 8€, la cui offerta batte anche quella della Nespresso.

I punti vendita di Eurospin sono famosi per vendere prodotti in offerta e sempre convenienti, per permettere ai propri clienti di riempirsi i carrelli con articoli sempre ricercati. Che siano quelli del loro brand o quelli di marchi altisonanti a prezzi ridotti poco importa.

La fila è assicurata quando escono i nuovi volantini. Una delle caratteristiche più amate del noto discount è quello di trovare articoli vari di ogni settore dove il rapporto qualità prezzo è sempre assicurato.

Ebbene, tra le varie promozioni che hanno fatto formare la fila fuori dai vari punti vendita, c’è quella macchina del caffè venduta a 8€ che ha battuto perfino le offerte della Nespresso. Affrettatevi perché questo articolo sarà presente soltanto fino a esaurimento scorte.

Le offerte più gettonate da Eurospin

Vogliamo riportarvi in anteprima le offerte che saranno disponibili nel volantino dell’Eurospin dal 27 febbraio al 9 marzo 2025. Come sempre le promozioni in merito alla parte alimentare è sempre vasta, noi oggi però vogliamo soffermarci su quegli articoli di genere diverso che potrebbero esservi utili in cucina.

Parliamo della macchina per caffè a 89,99 euro, così come il tostapane con pinze “innoliving” a 16,99 euro, la scatola porta capsule e porta bustine a 14,99 euro, il set tazza e ciotola componibili a 5,99 euro l’una, la friggitrice ad aria 10L a 79,99 euro, l’aspirapolvere ciclonico senza sacco a 49,99 euro e altro ancora.

La macchina del caffè a 8€ dell’Eurospin

Voi lo sapete che da Eurospin è possibile acquistare la macchina del caffè a 8€ che neanche la Nespresso ha mai fatto un’offerta del genere? Parliamo della caffettiera 3 tazze “extra style” della Tognana a 7,99 euro, acquistabile dal 27 febbraio, nel prossimo volantino quindi.

Della stessa linea a 4,99 euro troverete la moka a 1 tazza per i single o per chi in famiglia è solito essere l’unico a bere la nota bevanda energizzante. A questo acquisto potrete sicuramente aggiungere uno o più articoli dello “Speciale colazione”, attivo nel prossimo volantino e in base al tipo di pasto che effettuate il mattino, se dolce o salato, potrete trovare tutto quello che più vi aggrada da unire al caffè. Per esempio i croissant senza farcitura a 1,69 euro la confezione da 6 pezzi, il bacon a fette a 1,29 euro, la base per crepes a 1,99 euro, i pancake a 1,49 euro, le arance a 0.99 euro per 3 kg e molto altro ancora.