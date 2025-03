Garfagnana, Camporgiano: Orlandi confermata alla presidenza della Commissione pari opportunità | Impegni e iniziative in programma

Insediatasi lo scorso 27 febbraio, la Commissione si presenta alla stampa e fa un bilancio delle iniziative sul territorio.

Il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi Guasparini, è perfettamente consapevole del duplice ed importante ruolo che svolge la Commissione pari opportunità. Oltre ad essere uno strumento utile di sensibilizzazione istituzionale sui temi della parità di genere e della violenza sulle donne, la Commissione risponde bene anche ad un’ulteriore esigenza: quella di rappresentare un’efficace punto di ascolto della cittadinanza, e di confronto attivo con essa.

La Commissione pari opportunità di Camporgiano ha, è vero, una storia breve. Ma se pur costituitasi a partire dal 2021, essa ha svolto, in questi pochi anni, numerosissime attività di sensibilizzazione sul territorio.

A guidarla, anche per questo mandato amministrativo, sarà la consigliera Francesca Orlandi, nel consueto ruolo di Presidente. La affiancherà, come segretaria, Martina Colli. Entrambe saranno coadiuvate da altre nove consigliere, più la Vicesindaca e l’Assessore alle pari opportunità, queste ultime due membri di diritto.

Una composizione dell’organismo tutta la femminile, e non poteva essere altro che così. Grande è stata, in questi anni, la capacità della Commissione di interloquire e collaborare con numerose realtà presenti sul territorio: dal Centro anti-violenza Non ti scordar di te alla Cooperativa Sociale Odissea, dall’Associazione Il ritrovo di Roberta alla ASL Toscana Nord Ovest.

Incontri, convegni e panchine rosse

Nonostante il comune di Camporgiano conti poco più di 2.000 abitanti, la sensibilità sulle questioni di genere si è dimostrata molto presente: numerose sono state, ad esempio, le famose “panchine rosse” inaugurate sul territorio.

Ma non solo: tanti anche sono stati gli eventi che la Commissione ha organizzato, sempre con il duplice obiettivo di sensibilizzazione e di ascolto/confronto con la popolazione.

Uno strumento di sensibilizzazione e di ascolto

Da ricordare, tra le tante iniziative, l’appuntamento sulla prevenzione dei tumori al seno “Ricordati di te!” nonché la serata di informazione sui disturbi del comportamento alimentare “DCA: parliamone“.

Ma non sono mancati neanche momenti di ascolto sulle problematiche delle donne, organizzate nelle varie frazioni del comune, così come riflessioni articolate sulla violenza di genere e sul tema dell’emancipazione femminile nel territorio.