Meloni ha deciso: 5000€ se sei un “poveraccio” che non vuole lavorare | Meglio del reddito di cittadinanza

Cos’è il nuovo reddito, considerato addirittura meglio di quello di cittadinanza, dove ti danno 5.000€? Facciamo chiarezza.

Molti cittadini stanno vivendo un periodo di forte disagio caratterizzato da aumenti significativi che intaccano notevolmente il budget a disposizione. D’altronde ad aumentare sono sempre le tasse ma quasi mai gli stipendi.

Per questo è difficile gestire le varie uscite con quell’unica entrata data dallo stipendio che può ovviamente variare in base alla mansione svolta. Per questo motivo, sono molti che si affidano a tecniche varie di risparmio, usufruendo anche dei bonus messi a disposizione dalla nuova Legge di Bilancio 2025.

Tra tutti questi, ce n’è uno di cui si sta parlando in queste ore che ha generato confusione. Qual è la verità in merito a quel reddito di 5.000€ considerato addirittura meglio di quello di cittadinanza?

Come si ottiene questo nuovo reddito

Questo nuovo reddito di cui si sta discutendo in queste ore in rete, può essere richiesto dal 25 febbraio fino al 15 aprile, presentando in primis, l’ISEE aggiornato, grazie al quale otterrete più o meno punti. Infatti, ogni cittadino che ne farà richiesta, in base a diversi fattori che caratterizzano il richiedente, dal reddito annuale, al numero di componenti nel nucleo familiare, alla presenza di disagi sociali e così via, otterrà un numero più o meno elevato di punti.

Chi otterrà un punteggio superiore a 30, avrà il corrispettivo pieno di 5.000€, seguiti da coloro che otterranno un punteggio tra i 21 e 30 punti, che riceveranno 3.500€ e 2.500€ per un punteggio fino a 20. L’importo sarà versato come bonifico, quindi il contribuente nella domanda dovrà inserire correttamente il proprio IBAN.

Un aiuto per le famiglie in difficoltà

In rete i cittadini sono molto curiosi di saperne di più in merito a questo reddito di 5.000€, considerato da molti addirittura migliore di quello di cittadinanza. Tralasciando quella fetta di popolazione che ha avuto parole molto duro per tutti coloro che faranno domanda, è bene chiarire subito che questo aiuto è stato pensato per le famiglie realmente in difficoltà, visto che l’Irfis stesso effettuerà dei controlli per verificare che le dichiarazioni siano veritiere.

In merito a questo aiuto, ci riferiamo al Reddito di povertà in Sicilia, voluto dal presidente Schifani nella manovra correttiva di fine 2024, come riportano da direttasicilia.it, per il quale il governo regionale ha stanziato 30 milioni per questa misura. Per fare domanda, dovrete accedere al sito ufficiale dell’Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (Irfis) e seguire tutto l’iter.