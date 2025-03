Non staccare mai la spina della TV: metti la casa a rischio incendio immediato | Peggio di un suicidio volontario

Perché non bisognerebbe staccare la spina della TV se si vogliono evitare incendi in casa?

Siamo ormai circondati dalla tecnologia e da apparecchi elettrici costantemente accesi e in funzione. Per non parlare di tutti quelli collegati al Wi-Fi, per cui il loro funzionamento sarà sempre attivo, anche quando andranno in stand-by.

A prescindere dall’innovazione che hanno portato, con loro sono arrivati anche gli aumenti in bolletta. Basta fare una ricerca online per capire quali sono i più dispendiosi, soprattutto perché restano accesi 24 ore su 24, come per esempio il frigorifero.

Eppure, ce n’è uno che a prescindere dal suo consumo, gli esperti rivelano che sarebbe meglio non staccare mai la spina, perché si rischierebbe addirittura un incendio. Parliamo della TV che abbiamo a casa.

Come risparmiare in bolletta

Risparmiare sulla bolletta della luce è una delle missioni primarie di molte persone e siamo consapevoli del fatto che non è facilissimo in questo periodo, essendo che ognuno in casa ha molteplici dispositivi che funzionano proprio grazie all’elettricità. Partiamo dal frigorifero, alla lavatrice, fino ad arrivare all’asciugatrice, al ferro da stiro, al televisore, al computer, alla friggitrice ad aria e molti altri ancora.

Gli esperti suggeriscono che per cercare di risparmiare un po’ bisognerebbe staccare dalla corrente, quand’è possibile ovviamente, i vari dispositivi di casa, così come sarebbe una buona pratica quella di acquistarli già predisposti con il pulsante per lo spegnimento automatico e infine acquistare sempre quelli ad alto risparmio energetico. La classe A++ per esempio, costerà di più, ma vi farà risparmiare nelle bollette future, rispetto a quelli ad alto consumo.

Non staccare la spina della TV

Come mai gli esperti rivelano che sarebbe meglio non staccare la spina della TV, per evitare problemi di ogni genere, perfino un incendio? I nuovi televisori si aggiornano di frequente, soprattutto quelli che sfruttano il WI-FI di casa, per questo motivo, spegnerli totalmente, vorrebbe dire non solo impedire al sistema di aggiornarsi ma anche di implementare al suo interno le ultime patch di sicurezza, come riportano da money.it.

Oltre a tutti i vari problemi che questo potrebbe causare, c’è anche chi ipotizza che gli hacker (volendo) potrebbero insinuarsi nel sistema, provocando un corto circuito a distanza. Questa ipotesi era stata riportata anche su un articolo de, Il Giornale di qualche anno fa: “dietro a tutto questo ci sarebbe l’opera di sabotatori o cyber criminali che hanno compiuto cortocircuiti ad hoc per mandare in tilt milioni di documenti…”, parlando proprio di “corto circuito “a distanza””. A prescindere da tutto (ipotesi o meno), comunque, sarebbe meglio aggiornare sempre i sistemi, procurandosi spine e multiprese omologate per evitare surriscaldamenti.