Addio Tachipirina: ritirata per sempre dal mercato dei farmaci | Dramma per chi odia la febbre

Cosa vuol dire che dovremmo dire addio a farmaci come la Tachipirina e tutti gli altri? È bene fare chiarezza.

Sono molteplici i farmaci che ogni giorno salvano milioni di vite, se ci pensate bene, da un semplice antipiretico a quelli per abbassare la pressione, per regolare il battito cardiaco e così via, svolgono un’azione molto importante.

In passato, si moriva per una febbre alta, non essendoci farmaci adeguati, oggi fortunatamente, molti problemi di salute sono stati debellati proprio grazie ai farmaci, anche se purtroppo le patologie che non hanno ancora una cura, sono ancora maggiori di quello che si vorrebbe.

A ogni modo, ci sono medicinali che ormai sono entrati nel nostro collettivo, li conosciamo in lontananza, già solo dopo aver visto la confezione. Perché dunque in questi giorni la rete è agitata per via della paura di non poter trovare più farmaci quali Tachipirina e così via?

Lo smaltimento corretto dei farmaci

Anche i farmaci hanno un effetto importante sull’innalzamento dell’inquinamento, in quanto sia la produzione che lo smaltimento sono nemici della biodiversità. Molte specie viventi hanno iniziato a presentare effetti collaterali molto preoccupanti, come riportano da quifinanza.it: “sappiamo che i pesci maschi esposti agli estrogeni presenti nella pillola anticoncezionale mostrano femminilizzazione e fallimento riproduttivo, portando al collasso della popolazione, mentre gli avvoltoi esposti ai farmaci antinfiammatori hanno subito gravi crolli demografici a causa degli effetti tossici”.

Questo è anche dovuto all’errato smaltimento dei rifiuti e alla poca consapevolezza dei cittadini sulla corretta pratica da seguire. Buttare i farmaci scaduti nel wc o addirittura nell’immondizia scorretto, in quanto i medicinali vanno smaltiti negli appositi contenitori che si possono trovare in molti luoghi di raccolta del proprio Comune.

Addio ai farmaci per come li conoscevamo

Come mai si parla di addio ai farmaci, come per esempio la Tachipirina e tutti gli altri? Ebbene, come riportano da quifinanza.it, dei ricercatori hanno pubblicato sulla rivista Nature Sustainability, la necessità di ideare farmaci più green “visto che le immissioni nell’ambiente durante la produzione, l’uso e lo smaltimento dei medicinali stanno generando un impatto importante sull’ambiente, con conseguenze sia per la nostra salute che per gli animali”.

In futuro quindi nuove regole potranno modificare le direttive di tutte le case farmaceutiche, anche se per ora, per quanto se ne sta parlando anche in Commissione Europea: “ad oggi la legislazione europea contenute nella cosiddetta Tassonomia Ue appare troppo rigida, e per questo di difficile applicazione”, anche se comunque l’attenzione degli esperti è puntata anche su questo discorso. Vedremo cosa succederà in futuro, per ora quindi resta tutto invariato, ma iniziatevi ad abituare all’idea che le direttive potrebbero cambiare molto presto.