Avete perso tutti i soldi | Comunicato horror della storica banca italiana: FALLIMENTO senza precedenti

Caos con la storica banca, c’è chi ha perso dei soldi, chi parla di fallimento. Cosa sta succedendo?

Viviamo in una realtà in cui siamo ormai tutti connessi in rete praticamente sempre. Non soltanto per comunicare, ma anche per accedere all’app della banca, della posta, dell’INPS e così via. Perfino per pagare, senza connessione saremmo persi.

Non ci rendiamo conto di quanto dipendiamo dalla rete, finché per qualche malfunzionamento questa viene a mancare, impedendoci di accedere come facevamo normalmente, ai vari servizi messi a disposizione.

Per questo motivo non stupisce il fatto che sia esploso un vero e proprio pandemonio in rete, dopo il caos con la storica banca. C’è chi ha perso soldi, chi parla di fallimento, ma cos’è successo?

Caos con la storica banca

Venerdì 28 febbraio verso le 13 è iniziato il caos generale in rete, in quanto i clienti della storica banca hanno iniziato ad avere disservizi con il proprio gestore. Oltre all’impossibilità di poter ritirare e accedere ai servizi sia dell’app online ma anche quelli delle filiali fisiche, molti hanno iniziato a lamentare movimenti sospetti.

C’è chi si è visto addebitare i vari pagamenti stornati dalla mancanza di connessione dei pos con cui provavano a pagare e chi si è visto decurtare somme anche di 1000 euro. Vi riportiamo due commenti lasciati su X da due utenti, come riportati da quifinanza.it: “Non funziona niente. Ho provato a fare un prelievo e mi sono trovato 1000 euro in meno. Ora non funziona niente, neanche il numero a pagamento” e ancora: “Io 4 operazioni da 30 euro, tutte negate ma addebitate. Spero che vengano stornate al più presto. Il servizio clienti sarà andato in tilt”.

Cosa sta succedendo: fallita l’attività

Se anche voi state riscontrando problemi con la storica banca, perdendo soldi e provando il fallimento di prelievi, versamenti e del funzionamento comune dell’app, sappiate di non essere i soliti. Come lamentano sui social molti clienti della Banca San Paolo, da diverse ore la banca e il suo sistema sono in down un po’ ovunque.

Ovviamente la nota banca si è messa subito al lavoro per risolvere il problema, infatti come hanno rivelato in un comunicato: “Intesa Sanpaolo comunica che in tarda mattinata, alcuni servizi di pagamento istantaneo e prelievo contante sono stati temporaneamente indisponibili. La situazione è tornata, in breve tempo, alla normalità…eventuali visualizzazioni sull’estratto conto di operazioni non effettuate, verranno regolarizzate nelle prossime ore”. In teoria il peggio dovrebbe essere passato e i conti dei cittadini stanno tornando alla normalità, qualora doveste riscontrare ancora qualche problematica, vi invitiamo a contattare la San Paolo attraverso i propri canali, in modo da parlare direttamente con gli operatori, i quali sapranno aiutarvi.