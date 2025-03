“Bevo la mia pipì da 20 anni” | Scoperto l’elisir della giovinezza: elimina ogni ruga dal tuo corpo

Ha dichiarato di bere la sua urina, scoprendo così l’elisir della giovinezza. Ecco che cosa è emerso.

Uomini e donne indistintamente, cercano di restare giovani il più a lungo possibile, possibilmente in salute, utilizzando svariati metodi. C’è chi si affida a massaggi e creme antirughe, chi ai ritocchini estetici e così via.

Sappiamo tutti che una vita equilibrata, con una dieta sana, una corretta idratazione, una costante attività fisica, fa affrontare sicuramente meglio la vita, così come creme rimpolpanti e rivitalizzanti che danno un aspetto alla nostra pelle, sempre più elastico e salutare.

Eppure in quanti di voi conoscono il metodo della signora per eliminare ogni ruga dal proprio corpo? A detta sua l’elisir di giovinezza risiede tutto…nella sua urina. Cerchiamo di chiarire questa storia.

Cos’è l’urinoterapia come medicina alternativa

Di recente il popolo del web si è diviso con l’intervista emersa, in quanto c’è chi ha dato ragione alla protagonista della storia e chi invece rifiuta totalmente le sue parole. Prima di rivelarvi che cos’ha dichiarato, volevamo parlarvi di quella che viene definita come, urinoterapia.

Come rivelano da my-personaltrainer.it: “L’urinoterapia è invece una forma di medicina alternativa basata sull’assunzione (per via orale, per iniezione e ad uso topico) di urina.

Si tratta, ovviamente, di un metodo assolutamente privo di fondamenti scientifici, e non del tutto igienico…”. I sostenitori di questa pratica, rivelano che, a detta loro, con la propria urina possono curare praticamente ogni cosa, perfino utilizzarla come collirio per gli occhi.

L’elisir di giovinezza per eliminare le rughe

Fatto un piccolo appunto, oggi vogliamo parlarvi dell’intervista rilasciata a La Zanzara, durante la puntata del 28 febbraio 2025, dove una grande sostenitrice dell’urinoterapia ha rivelato: “bevo la mia pipì da 20 anni”, sostenendo di aver trovato una sorta di elisir di giovinezza, visto che non avrebbe nemmeno una ruga. Infatti nell’intervistata ha rivelato che non solo la beve, ma la usa anche come crema da spalmare sul viso.

Ha poi spiegato come effettuare questa pratica e tutti i mali che con la sua urina andrebbe a curare e/o prevenire. Ovviamente ognuno è liberissimo di pensarla come vuole, ma ricordatevi che questa pratica non ha nulla di scientifico come riportano da my-personaltrainer.it. Se avete curiosità a tal senso, parlatene con il vostro medico curante, ma prima di abbandonare la medicina ufficiale per tecniche alternative non accertate, confrontatevi sempre con gli specialisti, in quanto non è tutto oro quel che luccica. Detto ciò, ascoltate la puntata de, La Zanzara e fateci sapere cosa ne pensate.