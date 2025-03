“Ho la cervicale a pezzi” | BONUS MASSAGGI GRATIS: ti trattano meglio del Papa e non paghi niente

Ecco cosa comprende il bonus massaggi gratis che sta facendo tanto chiacchierare la rete, richiedilo al dottore e ti rimetteranno a nuovo.

Sono molteplici i bonus e agevolazioni presenti nella Legge di Bilancio di quest’anno che sta allietando i cittadini, i quali già fortemente provati da aliquote, IVA e tasse varie. I rincari ci sono e lo sappiamo bene e non sempre le fasce più fragili sono immuni da tutto questo.

Una volta presentato l’ISEE aggiornato sarà il Caf di riferimento o la sede INPS più vicina a chiarirvi quali agevolazioni potrete richiedere e quali no, anche perché alcune vi saranno attribuite in automatico, per altre dovrete fare la richiesta voi stessi.

In questo caso sarete voi a doverlo richiedere, parliamo di quello che è stato definito come bonus massaggi gratis, grazie al quale potrete rimettervi “a nuovo” e sarete trattati come una celebrità, vi basta richiederlo al dottore.

Come fare per ottenere il bonus massaggi gratis

Per ottenere quello che è stato definito dalla rete come bonus massaggi gratis, dovrete rispettare alcuni requisiti, ma almeno in questo caso non si parla di limite reddituale, bensì dovrete pagare da una certa cifra in poi per poterlo richiedere. Come rivelano da catania.liveuniversity.it, con questo bonus potrete ottenere una detrazione Irpef del 19%, se l’importo dei trattamenti supera la cifra di 129,11 euro e inoltre dovrete effettuare un pagamento tracciato, quindi con bancomat, bonifico bancario o carta di credito.

A questo punto dovrete conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione in itinere, dalla richiesta dello specialista, alle fatture ricevute da presentare poi tutto durante la dichiarazione dei redditi.

In cosa consiste questa agevolazione

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, lo sapete come fare per ottenere quello che è stato definito dai cittadini in rete come bonus massaggi gratis? Basta parlarne con il medico e ti rimetteranno a nuovo. Precisiamo che questa agevolazione ha un nome ben preciso, parliamo del bonus fisioterapia 2025, grazie al quale potrete ottenere un aiuto verso i trattamenti di fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia e alcuni trattamenti riabilitativi e infermieristici.

Per usufruire del bonus fisioterapia 2025, dovrete presentare durante la dichiarazione dei redditi: il documento fiscale, come vi dicevamo prima, quindi fatture e ricevute, le quali dovranno riportare chi è la figura professionale che ha svolto la pratica e la descrizione della prestazione eseguita. Se la prestazione è effettuata da strutture private non convenzionate al SSN, è obbligatorio pagare con strumenti tracciabili, inoltre se la fattura viene emessa da un soggetto diverso da colui che ha erogato la prestazione, dovrete farvi rilasciare una dichiarazione che attesta l’esecuzione del servizio da parte del personale medico o paramedico.