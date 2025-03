Ufficiale: fissato il REFERENDUM su Papa Francesco | Andremo a votare per mandarlo a casa o no

Un referendum è stato fissato per valutare se Papa Francesco deve dimettersi o meno. Bisognerà andare a votare per decidere il suo futuro.

Sono momenti duri per il Vaticano. Papa Francesco è ricoverato da giorni in ospedale a causa di una polmonite bilaterale e si teme molto per la sua salute.

Non aiuta la crisi di broncospasmo che ha avuto negli ultimi giorni e che ha peggiorato le sue condizioni di salute.

Nel frattempo tantissimi fedeli stanno pregando ogni giorno perchè le sue condizioni migliorano. La preoccupazione è tanta e così lo è anche quella dei medici, che monitorano costantemente le condizioni cliniche del pontefice.

Nel frattempo c’è chi guarda avanti e pensa al futuro della Chiesa, tanto che è stato indotto un referendum per decidere se il Papa debba dimettersi oppure no.

Un referendum per decidere il destino del Papa

Negli ultimi giorni è stato organizzato un referendum informale, il cui risultato è decisivo sul futuro del Papa. In pratica chi vota, deve decidere se il Pontefice dovrebbe dimettersi oppure proseguire con il suo lavoro, viste le condizioni di salute.

Il quesito proposto a cui bisognerà rispondere è il seguente: “Papa Francesco deve dimettersi?” Le risponde possibili sono “sì”, “no”, “non risponde”.

La carriera del Papa nelle mani di un sondaggio

Sebbene le condizioni di salute di Papa Francesco preoccupino molto e non è da escludere che possa dimettersi dal suo ruolo di capo della Chiesa, non è stato proposto un vero referendum, ma piuttosto un sondaggio, che è stato effettuato negli ultimi giorni sulla piattaforma “Money.it”.

I risultati di tale sondaggio hanno mostrato che Papa Francesco non dovrebbe dimettersi dal suo ruolo. Lo dimostra il “no” dato al 64% dei votanti, contro il “si” dato dal 33%. In pratica le persone non vorrebbero che il Papa si dimettesse dal suo ruolo di Pontefice. Tuttavia nulla è da escludere.