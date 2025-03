Meloni ha deciso: ecco il Superbonus 110 “Cappotto termico” | Ultimissima spiaggia per fartelo fare gratis

Con il Bonus Cappotto Termico, i tuoi lavori saranno pagati direttamente dal Governo. Ecco come ottenerlo, è semplicissimo.

In questi ultimi anni sono stati diversi i bonus e le agevolazioni erogati dal Governo a favore dei cittadini. Tra i più importanti, spicca sicuramente il Superbonus 110.

Parliamo di una misura che è stata molto richiesta per svolgere i vari lavori di riqualificazione degli edifici e molto altro.

Allo stesso modo un altro incentivo significativo, previsto anche quest’anno, riguarda il Cappotto Termico. Pertanto, prima di intraprendere qualsiasi intervento con questo prezioso isolante, conviene informarsi sulle agevolazioni che è possibile ottenere.

Nell’articolo di oggi, vedremo nel dettaglio in cosa consiste il Bonus Cappotto termico così da ottenere la detrazione fiscale più elevata.

Nuovo incentivo per i lavori degli edifici dal Governo

Il cappotto termico, o isolamento a cappotto, rappresenta una tecnica volta a minimizzare la dispersione termica all’interno delle abitazioni. Questa tipologia prevede l’installazione precisa di pannelli isolanti sia sulla facciata esterna dell’edificio che sulle pareti interne delle stanze. Nel caso del rivestimento della superficie esterna, è previsto il montaggio di diverse lastre, con lo spessore che può variare in base ai materiali impiegati. Di solito, lo spessore del cappotto termico oscilla tra i 6 e i 12 centimetri.

L’importanza del cappotto termico è data dalla sua funzione fondamentale di riduzione del consumo energetico necessario per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo. Scegliendo quindi di ricorrere al cappotto termico, si ottiene non solo un netto miglioramento della classe energetica dell’edificio ma anche un miglior contributo estetico delle pareti su cui è installato.

Superbonus Cappotto Termico: cos’è, a chi si rivolge e detrazione ottenibile

Come riporta biblus.acca.it, il Superbonus per il cappotto termico, è rivolto a: persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. I titolari di redditi d’impresa possono comunque beneficiare dell’incentivo in questione, poiché l’isolamento termico è considerato uno degli interventi trainanti che coinvolgono le parti comuni degli edifici.

L’incentivo viene erogato per lavori che comprendono l’isolamento termico di superfici verticali opache, inclinate e orizzontali che coinvolgano l’involucro per oltre il 25% delle superfici disperdenti lordo dell’edificio. I condomini hanno la possibilità di richiedere il Superbonus al 65% fino al 31 dicembre 2025 purché i lavori siano iniziati prima del 15 ottobre 2024. Circa invece il tetto massimo di spesa è stato stabilito per legge come segue:

40mila euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari dell’edificio nelle strutture da 2 a 8 unità immobiliari;

30mila euro, da moltiplicare per il numero di unità immobiliari dell’edificio nelle strutture con più di 8 unità immobiliari.

Con l’interruzione della cessione del credito e dello sconto in fattura data in primis dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024, è possibile usufruire del Superbonus soltanto attraverso la detrazione diretta applicata in 10 rate di uguale importo per i nuovi interventi.