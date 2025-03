Scandalo Pasta: in queste scatole trovi larve di insetti | Un boccone e finisci sul tavolo dell’obitorio

Caos per quelle scatole di pasta all’interno della quale sono state trovate larve di insetti. Ecco come sarebbe potuta finire.

Oggi giorno non è facile fidarsi al 100% del cibo che consumiamo, in quanto capita spesso di leggere quegli annunci shock di ritiro del prodotto dal commercio che lasciano tutti senza parole. Alcuni più gravi degli altri, ci vuole poi parecchio prima che i clienti acquistino di nuovo quel prodotto.

Spesso sono specifici lotti, altre volte quel prodotto specifico. Bisogna sempre rimanere informati, per evitare spiacevoli sorprese, che può toccare un po’ tutti, supermercati, discount, mense e così via.

Eppure in questo preciso caso, lo scandalo verte sulla pasta, in quanto sono state trovate larve di insetti in quelle scatole. Sarebbe potuta finire diversamente se non se ne fosse accorta.

Gli insetti che hanno diviso l’opinione pubblica

Da diversi mesi ormai a questa parte, stiamo sentendo di quella cucina alternativa che ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi vorrebbe provare ad assaggiare: larve, vermi, grilli e così via e chi al solo pensiero è prossimo al conato violento.

Dietro a questa alternativa alla nostra cucina ci sono svariati motivi e non stiamo nuovamente a elencarli tutti, visto che se n’è già parlato in passato. Siamo consci del fatto però che le indicazioni (possibilmente chiare e leggibili) sulle varie etichette dovrebbero essere presenti, in modo da lasciare la libertà al cittadino di decidere cosa mangiare.

Le larve di insetti nella pasta

Perché in quelle scatole di pasta sono state trovate quelle larve di insetti che hanno lasciato tutti senza parole? Ebbene, qui il discorso è molto più delicato piuttosto che alla questione ecosostenibile sostenuta da molti, per cui cibarsi di insetti vari porterebbe o meno, beneficio al Pianeta.

Qui siamo in una scuola primaria di Treviso, dove nella mensa scolastica, i bambini hanno fatto un’amara scoperta. Come riportano da, Il Messaggero, in quelle scatole di pasta arrivate per l’ora di pranzo, i piccoli scolari potevano scegliere tra pasta al ragù e pasta al sugo semplice. Chi ha scelto la prima, ha trovato quelle larve ben visibili mischiate al sugo. Ad accorgersi dell’accaduto, una maestra, la quale ha impedito che i bambini potessero consumarle. Anche perché non si sa cosa sarebbe potuto succedere in caso di ingestione, essendo il cibo avariato, vista la presenza “di quegli scomodi inquilini”. Naturalmente i genitori sono insorti e molti hanno dichiarato che porteranno i figli a casa a pranzare finché la situazione non sarà chiarita e decisamente risolta.