Sigarette, NUOVA TASSA UFFICIALE: 2080 euro a tutti i fumatori | “Così imparate a sucidarvi col fumo”

Cosa vuol dire che i fumatori dovranno pagare una nuova tassa di 2080 euro per le sigarette?

L’argomento sigarette ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi non potrebbe farne a meno e chi invece le bandisce totalmente da casa propria. È inutile girarci attorno, i problemi di salute in merito al suo consumo sono evidenti, in quanto le patologie che ne conseguono sono anche molto gravi, come per esempio il tumore ai polmoni, così come la sua incidenza nell’inquinamento ambientale.

C’è scritto su ogni pacchetto di sigaretta che “nuoce gravemente alla salute”, ma alla fine la decisione spetta al cittadino. Sono molteplici le pratiche che fanno male che però molto spesso vengono portate avanti ugualmente. Il problema della sigaretta poi è molto più ampio in quanto non fa male soltanto a chi fuma, ma anche a chi li circonda, il classico fenomeno del fumo passivo.

Per questo in molti si sono chiesti se quella che è stata considerata come una nuova tassa per i fumatori che si aggira ai 2080 euro possa essere un modo per cercare di disincentivare questa poco salutare abitudine?

Il divieto di fumare

Una volta si poteva fumare ovunque, lo vediamo anche nei film più vecchiotti, con i vari personaggi che si accendevano una sigaretta nei vari ristoranti, sul treno, al cinema e così via. In seguito, precisamente dal 2005, è entrato in vigore il divieto di fumo nei locali pubblici chiusi, negli ospedali e così via. Sempre più spesso quindi i fumatori hanno visto comparire gli ormai famosi cartelli con la scritta “vietato fumare”.

Non solo leggi nazionali ma anche regionali e comunali stanno facendo via via la loro comparsa, come per esempio il divieto di fumo in diverse aree all’aperto a Milano. Sono in molti quindi che stanno cercando di contrastare come meglio possono questa pratica, ritenuta molto dannosa, per se stessi ma soprattutto per chi li circonda.

Una nuova tassa che fa discutere

Veramente è arrivata una nuova tassa per i fumatori di circa 2080 euro per l’acquisto delle sigarette? Ebbene, bisogna fare chiarezza, in quanto, seppur questa cifra è stata vista quasi come una vera e propria imposta dai fumatori, in realtà si tratta di un aumento registrato per ogni fumatore all’anno.

Come riportano da, Il Messaggero però, nonostante l’aumento sui vari pacchetti, il numero di fumatori non intende diminuire, anzi è stato riscontrato come sia un maggiorenne su quattro a fumare, dando un contraccolpo di circa 26 miliardi l’anno al sistema sanitario di costi extra per un aumento di tutte le patologie che ne conseguono, per via anche del fumo passivo.