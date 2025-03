Ultim’ora: ADDIO OSPEDALE GRATIS | Il Ministro della Salute ha deciso: paga 100€ o muori in silenzio

Preparati a mettere mano al portafogli per le prossime visite sanitarie: addio per sempre all’ospedale gratis.

In Italia la Sanità è al centro di una valanga di polemiche e l’ultima notizia arrivata dal Governo non farà che alimentare ila discussione in atto.

Il malcontento dei contribuenti forse è già destinato a crescere. Scopri che cosa sta accadendo.

Ecco la novità del sistema sanitario Nazionale del Bel Paese: è polemica accesa.

Pochi contribuenti festeggeranno, altri, al contrario, protesteranno per le strade del Paese.

Addio ospedale gratis, cittadini pronti al peggio

Oggi si parla tanto di mala sanità per via di alcuni casi che hanno rappresentato un vero e proprio scandalo e hanno portato al decesso di pazienti e a tante altre conseguenze drammatiche a danno dei cittadini italiani. Ogni tanto però, per fortuna arriva anche una bella notizia e questa volta si tratta di un investimento di 6,5 milioni di euro.

Una nuova struttura sorgerà nel cuore della capitale e più di preciso nel quartiere Muratella, in zona Magliana Vecchia. Qui ci sarò un nuovo pronto soccorso, sale operatorie ad hoc, laboratori di analisi e reparti di degenza ma la notizia ha fatto già storcere il naso a molti italiani per via delle caratteristiche peculiari del progetto. Vediamo dunque che cosa bolle in pentola.

La notizia che ha fatto strabuzzare gli occhi ai contribuenti italiani

A Roma sta per aprire i battenti una nuova struttura sanitaria. Il taglio del nastro dell’ospedale in questione però non avverrà prima del 2027. dunque occorre ancora attendere con pazienza il giorno dell’inaugurazione. Non sono però i tempi di realizzazione previsti per l’apertura a far discutere quanto il fatto che non sarà a disposizione di tutta la cittadinanza. Al momento purtroppo, come si legge anche sul sito web www.quifinanza.it, l’ospedale sarà destinato a una cerchia ristretta di utenti ma si tratta comunque di un progetto innovativo, destinato a tracciare una linea di confine tra passato e futuro.

La struttura sarà destinata agli animali senza proprietari, provenienti dai canili e dai gattili comunali. Anche i cani e gatti in attesa di adozione potrebbero usufruire dei nuovi servizi del canile della Muratella e forse un giorno anche ai padroni in difficoltà economica. Per ora quel che è certo è che nemmeno chi è titolare di un bonus per gli animali, ha diritto all’accesso. I pochi fortunati che potranno avvalersi dei servizi di assistenza sanitaria per i propri amici a 4 zampe riusciranno a risparmiare circa 100€ per ogni visita, questa infatti è la spesa media italiana per una visita sanitaria.