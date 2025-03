ULTIM’ORA PESCHERIE: ogni venerdì PESCE GRATIS nei supermercati d’Italia | Così rispettiamo la Quaresima

Come mai il venerdì il pesce nel reparto pescheria diventa gratis? Siete pronti alla Quaresima?

La Pasqua si avvicina e per gli italiani è un momento molto atteso, in quanto grazie ai vari ponti e giorni rossi di calendario, i cittadini si riposano dal lavoro. C’è chi va al mare (tempo permettendo), chi fa i pic-nic sui prati e chi va in montagna a fare la grigliata.

Oltre a tutto questo, per gli italiani che praticano la religione cattolica, è anche un momento di ritrovo in chiesa. Quest’anno l’inizio della Quaresima inizierà il 5 marzo e durerà per i successivi 40 giorni che precedono la Pasqua. Secondo i dettami della chiesa cattolica, tutti i Mercoledì delle Ceneri e i Venerdì di Quaresima non dovrete mangiare carne.

Per questo motivo non stupisce che al reparto pescheria ci sia questa agevolazione per gli italiani, in vista della Quaresima. Per loro il pesce diventerà praticamente gratis nei supermercati d’Italia.

Acquistare mediante l’utilizzo del volantino

Sono molteplici i supermercati e i vari discount che alla fine del Carnevale, inizieranno a mettere svariate offerte mediante la pubblicazione del loro volantino, all’interno dei quali potreste trovare delle offerte da acquistare per iniziare a ideare il pranzo delle varie festività che si presentano da aprile in poi. Molte potranno essere messe nel freezer, come per esempio la carne per fare la grigliata di Pasquetta.

Quest’anno potreste pensare a più di un menù, prevedendo una variante per l’amico vegano o per il parente celiaco, o per il conoscente intollerante al lattosio e così via. Insomma potrete spaziare, per questo vi consigliamo di affidarvi alle ricette innovative e alternative dei vari food blogger presenti sui social, in questa maniera quando andrete a fare la spesa, saprete già cosa acquistare.

L’offerta nel reparto pescheria

Come mai nel reparto pescheria di questi supermercati d’Italia, il pesce per voi diventerà gratis in modo da rispettare la Quaresima? Ebbene, a ideare un’offerta che sta ottenendo un forte interesse dai clienti, ci hanno pensato i gestori dei vari punti vendita del Carrefour, grazie al “Clicca e Ritira”.

In pratica vi basterà ritirare in punto vendita la vostra spesa online di almeno 75 euro, per ottenere subito uno sconto di 10 euro da spendere due ore dopo l’ordine, utilizzando il codice “10XTE”. Lo sconto potrà essere usato soltanto sul sito carrefour.it o direttamente sull’app Carrefour e qui potrete scegliere diversi alimenti da portarvi a casa gratuitamente fino al raggiungimento della cifra omaggiata. Siamo sicuri che troverete anche molti articoli di pesce che potrete comprare per consumare adesso o nei prossimi giorni, non pensate?