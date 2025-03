“La pensione non possiamo dartela” | INPS, disastro per chi ha una FIAT: passato l’assurdo cavillo

È il caos per chi ha a che fare con la Fiat, poichè viene escluso dalla pensione. Gli viene negata dall’INPS.

La Fiat è una delle case automobilistiche più famose in Italia. Simbolo dell’Italia e degli italiani, ha prodotto negli anni circa 25 milioni di vetture.

Tuttavia negli ultimi periodi, è stata al centro di alcuni problemi legati alle pensioni.

Problemi a cui sono conseguite le azioni degli avvocati, in quanto chi ha avuto a che fare con la Fiat è stato poi escluso dai prepensionamenti.

È stata così inevitabile l’azione di un legale. Nonostante anni di contributi, sono stati tagliati dalla pensione.

Senza pensione nonostante gli anni di contributi

Di recente, è scoppiato il caso di un ex lavoratore, che aveva avuto la possibilità di accedere alla isopensione, ma che era stato poi escluso dalla pensione anticipata.

Nonostante avesse accumulato 39 anni di contributi, era stato escluso dalla pensione anticipata, sebbene si trovasse al sessantesimo posto per ottenere l’isopensione, ovvero l’accompagnamento alla quiescenza per i dipendenti delle imprese in crisi.

Una mancata comunicazione da parte dell’azienda

Ma cosa c’entra tutto questo con la Fiat? Il lavoratore in questione è un ex dipendente siciliano della Fiat, che un giorno si è ritrovato un messaggio dai sindacalisti, che li avevano riferito che era stato escluso dalla pensione anticipata, nonostante gli anni di contributi.

Per certificare i contributi, gli era stata richiesta una specifica documentazione, che però l’INPS aveva tardato a inviare. Oltretutto la comunicazione dell’escursione gli era arrivata semplicemente tramite WhatsApp. Per questo ha preso vie legali. Secondo gli avvocati, l’azienda avrebbe dovuto o convocarlo o mandargli una comunicazione formale l’esclusione. Non ha avuto né chiarezza , né trasparenza. Stando alle parole del lavoratore, sono stati anche altri i lavoratori che si sono trovato nella sua stessa situazione. Il suo infatti non è stato un caso isolato.