Medico di base, le visite diventano a pagamento da lunedì: 150€ a botta | Paga o vai dalla guardia medica

Cittadini costretti a pagare 150 € per le visite, l’obbligo non lascia scampo. Tutti i dettagli della notizia

L’assenza dei medici di base nel nostro Paese sta diventando un serio problema. Ciò comporta inevitabilmente che moltissimi pazienti non riescono ad accedere facilmente alle cure.

I cittadini, soprattutto i più bisognosi, sono spesso costretti a dover rinunciare alle visite alcune essenziali per le loro patologie.

La situazione si fa ancora più ancora seria se si pensa che molte famiglie ad oggi, non si trovano nella condizione economica per potersi rivolgere al privato.

Secondo una stima, i prezzi di alcune visite privatistiche possono arrivare a delle cifre davvero altissime. Come se non bastasse, nuovi costi per le visite da prima gratuite, potrebbero diventare a pagamento da un momento all’altro.

Diritti a rischio, ecco cosa sta accadendo

In una situazione molto difficile come quella che sta attraversando il sistema sanitario italiano, anche le piattaforme che dovrebbero accelerare le pratiche stanno subendo dei significativi ritardi. In particolare, in questi giorni, la piattaforma dell’Inps sta riscontrando dei blocchi e dei malfunzionamenti che non permette l’avvio di numerose procedure, lasciando così migliaia di persone in una situazione di incertezza. Di conseguenza, una delle richieste fondamentali come quella di invalidità, sta divenendo un percorso ad ostacoli. Secondo le numerose segnalazioni ricevute da Assoutenti, il portale Inps per la richiesta di invalidità civile sarebbe affetto da frequenti blocchi rendendo quasi impossibile caricare le pratiche. Questo problema non riguarda solo piccoli ritardi burocratici, casi gravi come malati oncologici rischiano di non ottenere il riconoscimento dell’invalidità in tempo utile.

Ora però si aggiunge un nuovo dato preoccupante, perchè chi chi paga 150 euro per il certificato medico introduttivo si trova di fronte a una piattaforma inefficiente e inaccessibile. Il servizio, pensato per semplificare il processo, sta invece complicando la vita a chi ha più bisogno di assistenza.

Cittadini obbligati a pagare 150 euro per il certificato medico

Come riporta quifinanza.it, l’urgenza ad intervenire quanto prima per ripristinare la piattaforma Inps è data dal fatto che ora i cittadini si trovano a dover necessariamente pagare 150 euro al medico di base per ottenere il certificato medico introduttivo, documento indispensabile per avviare la richiesta di invalidità civile. Questa spesa, per molte famiglie in difficoltà economica, è un vero e proprio salasso.

Ora, con i problemi tecnici della piattaforma, si pone il rischio che i soldi vengano spesi senza che la domanda venga processata in tempi utili. Il presidente di Assoutenti precisa come il servizio non solo sia inadeguato, ma anche a pagamento, aggravando ulteriormente il disagio di chi si trova in una situazione di fragilità.