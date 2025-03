“Nessuno vuole il posto fisso” | INPS DISPERATA, non riesce a trovare personale: chiedono solo il diploma

L’INPS cerca personale con solo il diploma, se siete in cerca di lavoro questo è il momento giusto.

Capita di sovente che alcune tra le offerte lavorative più papabili che ci sono sul mercato lavorativo, essendo molto selettive, escludono a priori molti candidati. Tra i vari paletti che fanno interrompere il sogno ancora prima di inoltrare il curriculum ci sono: l’età, il titolo di studio, il luogo di residenza e così via.

A prescindere che siate disoccupati o che semplicemente state cercando un nuovo lavoro per svariate ragioni, ci sono aziende sicuramente molto gettonate, dove molti tentano di fare domanda. Per fare qualche esempio: Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Ferrero e così via.

L’INPS rientra tra una di queste, per questo motivo, molti saranno felici di sapere che l’istituto sta cercando dipendenti con il diploma. Ecco cosa sappiamo in merito alle selezioni.

Requisiti per l’assunzione dell’INPS

Il piano di assunzioni per incrementare la forza lavoro dell’INPS, è stata approvata il 29 gennaio 2025, per la quale verranno assunti 7930 dipendenti, di cui 7128 attraverso il concorso pubblico. Altre assunzioni sono previste anche per il 2026 e per il 2027, per raggiungere un totale di 9083 assunzioni.

Le posizioni aperte si concentreranno su diverse figure tra cui ruoli amministrativi e tecnici, per cui viene richiesto per la maggior parte degli impieghi, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, per altri ruoli più specifici potrebbe essere richiesta anche la laurea. Inoltre, in merito alle materie da studiare per prepararsi allo svolgimento della prova, presumibilmente, una scritta e l’altra orale, si suppone, come indicano da catania.liveuniversity.it, che ci saranno temi inerenti il diritto amministrativo, l’inglese, le conoscenze informatiche, legislazione previdenziale e così via.

Il nuovo concorso INPS per i diplomati

Se avete il diploma e siete in cerca di lavoro, tenete d’occhio il nuovo concorso che a breve dovrebbe essere rivelato da parte dell’INPS. Le assunzioni per quest’anno dovrebbero essere concluse entro la fine dell’anno, come riportano da catania.liveuniversity.it, motivo per cui si ipotizza che il bando sarà reso noto nelle prossime settimane.

Per avere maggiori informazioni in merito, dovrete monitorare costantemente il sito ufficiale dell’INPS e iniziare a studiare subito appena sarà pubblicato il bando. Oltre a prepararvi in autonomia, acquistando i libri dedicati a questo nuovo e tanto atteso concorso, è consigliabile partecipare ai vari corsi di formazione attivati proprio per aiutare i cittadini ad arrivare più preparati alle prove d’esame. La partecipazione è sempre molto alta a questi concorsi, per questo motivo le pre-selezioni saranno più rigide.