Allarme salmone affumicato: lo mangi e ti becchi la meningite fulminante | Il Ministero della Salute è disperato

Fai molta attenzione a quello che metti nel piatto: di recente è scattato l’allarme rosso del Ministero della Salute.

Fare una spesa sicura sta diventando sempre più complicato, perfino in Italia, un Paese con alti standard qualitativi e controlli a tappeto del settore alimentare.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che mettere nel carrello della spesa un prodotto alimentare comunissimo potesse rappresentare un gesto capace di dare il via a un vero e proprio calvario fatto di ricoveri e denunce.

Il protocollo Hccp non basta: ecco che cosa è accaduto a una donna italiana finita in terapia intensiva.

Non basta è sufficiente limitarsi a seguire un’alimentazione sana e bilanciata, qui c’è di mezzo la salute.

Allarme del Ministero della Salute

Si sente sempre dire ai nutrizionisti, ai medici e ai biologi che un’alimentazione sana è prima di tutto un’alimentazione bilanciata, basata sul consumo di cibi di origine vegetale, ai quali sono associati pesce e carni bianche. A quanto pare però queste regole non sono sempre valide. Il tutto dipende dalla qualità del cibo che si porta in tavola. In particolar modo, se il cibo è pericoloso non importa che si tratti di uova, di pesce , di verdura o di carne. I rischi che si corrono con gli alimenti sani sono uguali, se non maggiori, rispetto a quelli legati al consumo di junk food.

Negli ultimi giorni proprio un alimento di origine ittica è stato al centro di un caso che ha fatto molto clamore. Scopri che cosa è successo e come fare a difendere la tua salute e quella della tua famiglia.

L’allerta alimentare in tutta l’Unione Europea

Di recente è saltato agli onori della cronaca l’episodio di una donna di 63, anni originaria di Bologna, che ha acquistato del salmone affumicato presso un supermercato e, dopo averlo consumato, è finita in ospedale. La donna è andata in coma ed è stata intubata. Per ben 20 giorni la paziente è in terapia intensiva all’ospedale Sant’Orsola e ha scoperto di avere la meningite, la polmonite bilaterale, ma non solo. Crisi epilettiche problemi al cuore e trombosi causate da una grave intossicazione alimentare. Il tutto è avvenuto per colpa di un contagio da Listeria: il salmone era contaminato. Il suo è stato un vero e proprio calvario.

Come si legge sul sito web www.ilrestodelcarlino.it, l’Ausl dopo un sopralluogo ed accertamenti svolti sull’alimento contaminato, ha diramato un’allerta internazionale nell’Unione Europea per segnalare la pericolosità del lotto di salmone in questione.