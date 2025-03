Giancarlo Giorgetti totalmente impazzito: regala 10mila euro a tutti i single d’Italia | Presa pesante dai fondi dello Stato

Cosa vuol dire che lo Stato elargirà 10mila euro ai single d’Italia? Facciamo chiarezza.

Abbiamo visto come la nuova Legge di Bilancio abbia previsto molteplici aiuti alle famiglie con figli, prevedendo bonus fin dalla nascita della prole, come per esempio il bonus bebè 2025, il bonus nido, il bonus per le mamme lavoratrici e così via.

Paradossalmente però, per le persone che vivono da sole, non è previsto un aiuto concreto e se ci pensate, sono proprio quelli che fanno più fatica di tutti ad arrivare a fine mese, non potendo contare su un reddito condiviso, bensì fare affidamento soltanto sulla loro entrata.

Per questo ha lasciato tutti senza parole quella rivelazione che lo Stato stanzierebbe 10mila euro ai single d’Italia. Ma sarà proprio così? Facciamo chiarezza.

Come presentare la domanda per il bonus per i single

All’estero, sono molti gli Stati che prevedono un aiuto economico per chi vive da solo. In questa categoria infatti rientrano i single, i vedovi, gli anziani soli, i disoccupati e così via. Per fare un esempio, in Irlanda è previsto il programma “Living Alone”, grazie al quale le persone sole che rientrano in determinati requisiti, potranno ricevere un contributo aggiuntivo fisso per poter vivere in maniera decorosa.

In merito all’aiuto italiano di cui vi parleremo a breve, sappiate che per fare domanda, dovrete recarvi ad un Caf autorizzato della vostra zona, portare l’ISEE aggiornato e fare domanda. In base ai vostri requisiti, l’INPS potrà decidere di accettare o rigettare la vostra richiesta. Ma di quale aiuto stiamo parlando?

L’aiuto statale per le persone sole

Adesso che avete capito come fare domanda, voi lo sapete qual è l’aiuto per i single per cui lo stato elargirebbe ben 10mila euro? Ebbene, bisogna fare chiarezza, in quanto, le persone che vivono da sole in Italia, non hanno un aiuto fisso su cui contare come per esempio in Irlanda, bensì potranno provare ad accedere a tre aiuti ben precisi, qualora rispettassero i requisiti imposti. Nel caso rientrassero in tutti e tre gli aiuti, potranno contare su di un bonifico di 845 euro al mese che se lo sommate a 12 mensilità, vi risulterà la cifra che vi abbiamo riportato in apertura.

Badate bene però che non è detto che voi possiate richiederli tutti e tre. Ad ogni modo, questi aiuti sono: l’assegno di inclusione, il supporto formazione e lavoro e l’assegno sociale. Per il primo dovrete essere over 60, essere in condizioni di disabilità, trovarvi in situazione di svantaggio economico e avere un ISEE non superiore ai 10.140 euro. Il secondo invece è disponibile solo nella fascia 18-59 anni e questo prevede un sussidio di 500 euro per 12 mesi aderendo però alle attività di formazione mirate proprio a dare un orientamento professionale al cittadino. Infine per quanto riguarda l’ultimo, dovrete aver compiuto 67 anni e avere un reddito che non supera la soglia massima della prestazione, nel 2025 questo limite è fissato a 7.002,84 euro annui.