Ministero della Salute: “vietiamo il dolce di Carnevale” | È diventato più pericoloso delle siringhe infette

Nemmeno a Carnevale si può mangiare dolci in santa pace: ecco la nuova allerta arrivata da parte del Ministero della Salute.

Controlla subito se hai messo nel carrello della spesa il dolce vietato dal Governo.

Se lo hai acquistato anche tu, come molti altri cittadini, potresti essere in pericolo.

Ecco che cosa devi verificare: può sembrarti un dolcetto innocuo e invece rappresenta un pericolo per la salute.

Se pensavi di fare scorpacciate di frappe e chiacchiere e altre leccornie, fai attenzione. Il peccato di gola potrebbe costarti caro e amaro.

Ministero della Salute, la nuova allerta alimentare

Le feste sono sempre quei giorni segnati in rosso sul calendario e quei periodi dell’anno in cui ci si concede qualche leccornia in più. In genere si tratta di pietanze dolci e ogni ricorrenza ha i suoi piatti tipici. Ora ci troviamo nel periodo più allegro e colorato, ovvero il Carnevale. Tra travestimenti, coriandoli e feste in maschera è difficile rinunciare a qualche dolce speciale.

In occasione del Carnevale vengono consumate golosità di vario tipo, in particolar modo frappe, chiacchiere e castagnole. Tuttavia questo non è il momento di lasciarsi andare ai piaceri del palato ma occorre tenere gli occhi ben aperti. Il motivo è che il Ministero della Salute americano ha fatto sapere che alcuni prodotti potrebbero essere stati contaminati dal batterio della salmonella. Tali alimenti sono distribuiti anche nel Bel Paese. Dunque se non vuoi rischiare di avere la salmonellosi, controlla bene i prodotti che hai nella dispensa della tua cucina e nel frigorifero. Se si tratta di quelli incriminati, stai attento a non consumarli per nessun motivo.

I prodotti richiamati e potenzialmente pericolosi

Purtroppo l’avviso pubblico relativo al richiamo alimentare in questione è abbastanza generico. Nel comunicato ufficiale del Ministero della Salute infatti, si legge Lotti di produzione vari e vengono indicati in modo sommario i lotti da giugno 2024 a gennaio 2025. Nemmeno la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sono stati comunicati in maniera lampante. L‘avviso pubblico del richiamo riporta la dicitura varie date, come pure varie referenze con formati e pesi differenti.

La cosa che si sa con certezza però è il nome del brand del prodotto richiamato, e anche il lo stabilimento in cui è realizzato. Si tratta dei prodotti a marchio Sweet Cream, che vengono prodotti da Sweet Cream Srls di via Verdi a Bellizzi, in provincia di Salerno. Anche il mese scorso erano stati richiamati alcuni dolci monoporzione della medesima azienda, in particolare le tartellette ai frutti di bosco e le delizie al limone. Dunque si immagina si tratti degli stessi prodotti. Il Ministero della Salute ha avvertito la cittadinanza di non consumare e di restituire il prodotto potenzialmente pericoloso al punto vendita. Quindi se hai comprato dei prodotti Sweet Cream da giugno a gennaio 2025 e non vuoi avere infezioni gastrointestinali, il consiglio è di riportarli al punto vendita o gettarli via.