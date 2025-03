Fotografata la rana più grande della storia: è alta quanto Gigi Buffon | Quasi 2 metri di scherzo della natura

La rana più grande in assoluto esiste, è stata fotografata ed è alta quanto Gigi Buffon, quasi 2 metri di lunghezza.

Molto spesso gli esseri umani fanno l’errore di pensare di essere le uniche creature pericolose in Natura, in realtà non è così, visto che esistono moltissimi membri della flora e della fauna che un essere umano potrebbero farlo perire nel giro di pochi secondi.

Ogni creatura ha uno scopo e molte volte noi le sottovalutiamo, visto che giudichiamo spesso un libro dalla copertina. Per farvi un esempio, un insetto piccolo come un’ape in pochi direbbero che ha un ruolo enorme in natura, ma è proprio grazie a lei e all’impollinazione se il regno vegetale è sempre florido.

In merito proprio a quegli animali che vorremmo non incontrare mai sul nostro cammino, come per esempio il pitone gigante scoperto in Indonesia, c’è anche la rana più grande della storia, lunga circa 2 metri, alta quanto Gigi Buffon.

L’affetto dei fan per Gigi Buffon

A proposito di Gigi Buffon, lui è stato un ex portiere della Juve e della Nazionale italiana che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio e nel cuore dei suoi amati tifosi. Oggi è un dirigente sportivo ma il suo nome riscuote successo ovunque, basta vedere l’affetto con cui è stato accolto in Nepal qualche giorno fa. E anche se il suo inglese è stato criticato, non gli ha impedito comunque di dichiarare: “bisogna investire in infrastrutture, come gli stadi, per spingere i ragazzi a giocare a calcio. Questo è troppo importante. Bisogna sognare in grande e seguire questa strada…”.

Ad ogni modo, con i suoi 192 cm di altezza e 92 kg, come riportano da Wikipedia, l’ex portiere ha provocato un sussulto quando ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per Club, ma nella vita… non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa”, non si sa dunque se stesse scherzano o meno, ma se dovesse indossare nuovamente quei guanti con i quali ha parato tanti gol nel corso della sua carriera, ai fan non dispiacerebbe per niente.

La rana più grande della storia

Tornando al nostro discorso iniziale, voi lo sapevate che esiste una rana che è stata definita la più grande della storia? Con i suoi quasi 2 metri di lunghezza, praticamente è quasi alta quanto l’ex portiere della Nazionale italiana, Gigi Buffon. Sapete di quale specie parliamo?

Parliamo precisamente della Salamandra gigante cinese, scambiata da molti per una rana viste le sue forme e dimensioni. Con la sua lunghezza di 1,8 metri e un peso di 60 chilogrammi, viene considerata unica nella sua specie, anche se studi contrastanti rivelano che potrebbero essere un complesso di altre 5 specie diverse. A ogni modo la vita di questo animale è minacciato come sempre dall’essere umano, il quale non ha mai reso facile la vita alla flora e alla fauna del Pianeta Terra, con i suoi metodi di vivere discutibili. Comunque, per via delle catture illegali per scopo alimentare o per la creazione di medicine in Cina, la loro sopravvivenza è fortemente minacciata, come riportano da kodami.it.