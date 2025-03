Google Chrome, cancellalo subito: ti stanno rubando la carta di credito | Rimani senza un euro bucato

Google Chrome è davvero così sicuro? Ecco a cosa devi stare attento o rischi di vedere il tuo conto concorrente svuotato

Sono diversi i browser web che gli utenti possono utilizzare per la propria navigazione su internet ma secondo una stima, Google Chrome risulta essere il più usato al mondo con una quota di mercato del 77%.

Segue poi al secondo posto Safari con l’8,87% e Mozilla Firefox con il 7,69%. Eppure nonostante Chrome sia il “preferito”, non è detto che sia sempre sicuro come si crede. Il dubbio principale riguarda l’installazione delle estensioni che promettono di migliorare l’esperienza di navigazione.

Ad esempio vi sono alcune estensioni che eliminano i banner pubblicitari, che impostano l’interfaccia in modalità scura o tante altre funzionalità per personalizzare al massimo il browser. Molti esperti però, raccomandano di fare attenzione poichè non tutte le estensioni sono sicure.

Sono presenti infatti delle estensioni scaricabili dallo store di Google che possono rubare i dati personali degli utenti. Pertanto chi le possiede, dovrebbe eliminarle immediatamente.

Google Chrome, così possono rubare i tuoi soldi

Secondo le segnalazioni ricevute dagli utenti che utilizzano il browser Google Chrome vi sarebbero ben 16 estensioni dannose che andrebbero eliminate immediatamente perché sono accusate di rubare i dati. Secondo la società di sicurezza GitLab, il problema coinvolge almeno 3,2 milioni di utenti. Si tratta di estensioni che hanno diverse funzioni. Si è scoperto che queste inviano script dannosi ai browser, consentendo agli hacker di rubare i dati degli utenti.

La situazione è pericolosa anche perché gli utenti hanno concesso ampi diritti di accesso ai browser. Inoltre queste estensioni sono presenti e facilmente scaricabili dallo store ufficiale di Google. Come riporta money.it, ecco la lista delle 16 estensioni pericolose che andrebbero eliminate immediatamente:

Blipshot

Emojis (Emoji Keyboard)

Color Changer for YouTube

Video Effects for YouTube and Audio Enhancer

Themes for Chrome and YouTube Picture in Picture

Mike Adblock für Chrome

Super Dark Mode

Emoji Keyboard Emojis for Chrome

Adblocker for Chrome (NoAds)

Adblock for You

Adblock for Chrome

Nimble Capture

KProxy

Page Refresh

Wistia Video Downloader

WAToolkit

Ecco cosa fare per essere al sicuro quando navighi con Google Chrome

Per poter disinstallare un’estensione su Google Chrome bisogna semplicemente aprire il browser, cliccare sui tre puntini verticali in alto in alto a destra, poi su Estensioni e Gestisci Estensioni. A questo punto si aprirà la pagina Estensioni con la lista di tutte quelle installate sul nostro browser. Selezionare Rimuovi accanto all’estensione che si desidera rimuovere e poi confermare con il tasto Rimuovi. In questo modo l’estensione verrà eliminata e non rappresenterà più un pericolo.

E’ consigliabile, in ogni caso, effettuare una scansione con un antivirus dopo aver rimosso le estensioni malevoli, in modo tale da essere totalmente sicuri.