ULTIM’ORA – Internet diventa gratis per tutti | Non devi richiedere bonus: funziona in automatico

Desideri internet gratis e illimitato? A breve sarà possibile e si attiverà in automatico sul tuo telefono.

Nella nostra società sempre più tecnologica pensare di vivere senza internet sembra impossibile, una vera e propria svolta epocale che ha portato nelle nostre esistenze, cambiamenti che sarebbero potuti sembrare fantascientifici fino ad una ventina di anni fa.

La rete infatti, in poco tempo è riuscita a trasformare radicalmente la nostra quotidianità e i nostri metodi di comunicazione, accorciando le distanze e rendendo possibile un mondo nel quale tutti gli individui possono rimanere in contatto tra di loro, a prescindere dal paese di provenienza.

Per quanto siano in molti a sostenere che internet abbia eliminato la socialità tra le persone, rimane in ogni caso internet il più potente strumento tecnologico della storia.

Chiaramente avere una connessione internet a casa o sul cellulare prevede l’attivazione di una linea a pagamento con tariffe che variano a seconda del gestore. E se invece internet da un momento diventasse gratuito per tutti? Sarebbe sicuramente un sogno. Eppure, è tutto vero e accadrà a breve.

Rete internet gratuita, un nuovo progetto

Secondo un nuovo progetto che partirà a luglio 2025, alcuni modelli di cellulari si collegheranno gratuitamente alla rete internet. Ebbene si, niente più costi. Si tratta nello specifico di un progetto di espansione di Starlink che sta proseguendo e punta direttamente sugli smartphone. Per chi non lo sapesse, Starlink è un sistema Internet a banda larga satellitare. Con Internet satellitare si intende, infatti, una forma di connessione che utilizza satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra per trasmettere segnali di dati.

Nelle ultime ore, è emersa la novità su quelli che saranno i dispositivi in grado di connettersi sin da subito a Starlink. Chiaramente sarà necessario disporre di uno smartphone di ultima generazione, con specifiche tecniche pronte per agganciare le varie novità.

Quali smartphone si connetteranno alla rete gratuita

Come riporta money.it, sono già diversi marchi produttori di smartphone e modelli che hanno confermato il loro supporto a Starlink. E figurano nomi di spicco quali Apple, Samsung, Google e Motorola. Ma attenzione, perché non vale per tutti i dispositivi prodotti da queste aziende. Partendo da Apple, per ora i cellulari compatibili vanno dall’iPhone 14 alle versioni successive.

Per ciò che riguarda Samsung, pare che sin da subito ci saranno molti dispositivi in lista. Tra questi, troviamo i Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54. Non poteva poi mancare la serie Galaxy S (a partire dai Galaxy S21), l’X Cover 6 Pro, Z Flip3 e successivi, Z Fold3 e successivi. Per ora Google vuole testare la feature solamente con i modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Pro Fold e Pixel Pro XL, mentre Motorola garantirà il supporto solo per i modelli lanciati a partire dal 2024. Tuttavia, la data fissata non interesserà il pubblico italiano.