Vergogna Carrefour: mangi questo prodotto e ti ritrovi sotto lavanda gastrica | Chiuso tutto a doppia serranda

È caos al Carrefour. Il suo prodotto è così pericoloso, che fa sentire male chi lo consuma. Per precauzione è stato chiuso tutto.

Fare la spesa è qualcosa che appartiene alle attività del quotidiano, considerando che va fatta per acquistare ciò che poi si serve a tavola.

Ultimamente però anche questa sta diventando qualcosa di pericoloso. Neppure del supermercato ci si può più fidare, visto che acquistando i suoi prodotti, si corre il rischio di sentirsi male.

Soprattutto se si mangia questo alimento, si corre il rischio di dover fare poi una lavanda gastrica per quanto può fare male.

Il Carrefour lo ha richiamato dal supermercato, ma il rischio di sentirsi male persiste. Contiene il norovirus.

Un prodotto molto pericoloso

Il motivo del richiamo del prodotto sta nel rilevamento del genoma virale del norovirus, un potente virus, i cui sintomi, come indica “EpiCentro ISS”, “sono quelli comuni alle gastrointeriti e cioè nausea, vomito, crampi addominali”.

Carrefour ha però fatto sapere a “Il Fatto Alimentare”, che il prodotto in questione appartiene a un lotto molto grande “venduto anche con il marchio del produttore e con quelli di altre catene della grande distribuzione”. Tuttavia solamente Carrefour ha comunicato il richiamo. Ma ecco di che prodotto si tratta.

Rischi una lavanda gastrica se lo mangi

Carrefour ha richiamato un lotto di ostriche concave, che sono state allevate in Sardegna e vendute con il marchio Terre d’Italia. Le ostriche in questione sono le Crassostrea gigas/Magellana gigas. Come scrive “Il Fatto Alimentare”, “il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 250214F62, con la data di confezionamento 2/03/2025″ L’azienda Finittica Srlu ha confezionato le ostriche richiamate per GS Spa. Lo stabilimento si trova in via provinciale 21, a Goro, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione IT 513 CDM UE).

Per precauzione, Carrefour ha raccomandato poi di non consumare le ostriche in questione crude, ma di cuocerle a 100° per due minuti dopo l’apertura delle valve, o c’è il rischio di avere un’intossicazione alimentare, che può avere come conseguenza anche una lavanda gastrica. Occorre quindi prestare molta attenzione. Le conseguenze possono essere gravi.