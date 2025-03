Vi facciamo schiattare di fame | Cancellato l’Assegno di Inclusione: è arrivato il comunicato ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale che cancella l’Assegno di Inclusione. Chi doveva ricevere il denaro adesso non potrà più averlo.

L’Assegno di Inclusione è un’ottima risorsa per chi vive in condizioni di fragilità. Contrasta la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce più deboli, con percorsi d’inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica del lavoro.

Presto bisognerà dirgli addio, in quanto è stata cancellata. Lo comunica la circolare Inps n.105 del 2023, che spiega l’intera situazione.

Ciò vuol quindi dire che chi dovrebbe ricevere la somma di denaro che l’Assegno di Inclusione prevede, non la riceverà. Resterà infatti senza.

La circolare è molto chiara a riguardo. Per loro non arriverà il denaro spettante.

Il comunicato che annuncia ogni cosa

Già in una prima lettura del provvedimento era stato previsto il mancato pagamento dell’Assegno di Inclusione. Ciò però non vuol dire che chi dovrebbe ricevere tale assegno non lo riceverà più.

Smetterà tuttavia di riceverlo per alcuni mesi, ovvero nel momento in cui questo scadrà e bisognerà attendere nel frattempo per il rinnovo. Ma ecco cosa comporta questo mancato pagamento.

La scadenza dell’Assegno di Inclusione

“Money.it” ha fatto sapere in un suo articolo, che “decorse le 18 mensilità di percezione, la prestazione decade, ferma restando la possibilità di farne nuovamente richiesta e beneficiarne per un periodo di massimo 12 mesi“.

Ciò vuol dire quindi che sarà possibile rinnovare l’Assegno di Inclusione, ma per poterlo fare bisogna attendere almeno un mese di sospensione. Ciò vuol quindi dire che non si riceveranno “12 ricariche di Assegno di Inclusione, ma solamente 11”. Chi per esempio ha iniziato a percepire l’assegno a febbraio 2024, riceverà l’ultimo assegno a luglio e potrà ricevere il nuovo pagamento nel mese di settembre, dopo aver fatto nuovamente richiesta. L’Assegno quindi non si cancella definitivamente, ma bisognerà semplicemente attendere del tempo per rinnovarlo.