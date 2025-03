Castelnuovo: siglato il protocollo per il 2025 a favore degli anziani e delle famiglie a basso reddito

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà e tutti gli altri fragili del territorio approvato il 5 marzo dall’amministrazione comunale.

Si dichiara soddisfatto il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, poche ore dopo aver siglato il protocollo d’intesa per il 2025 con le confederazioni sindacali a tutela dei cosiddetti “fragili” del territorio.

In una società sempre più in difficoltà, dove molti nuclei familiari fanno davvero fatica ad arrivare a fine mese e gli anziani soffrono a causa di pensioni troppo basse, l’iniziativa presa dal Comune, su sollecitazione di CGIL, CISL e UIL ,va davvero considerata meritoria. Tra le misure prese in considerazione, speciale menzione va fatta all’innalzamento del valore ISEE ai fini dell’ottenimento dell’esenzione totale al pagamento della TaRi, la “tassa sui rifiuti”.

Ma non c’è solo questo, ovviamente. Lo spettro delle azioni previste dall’accordo spazia davvero su molteplici fronti: dalle politiche di genere alle agevolazioni sui trasporti scolastici e sui nidi; dal sostegno ai pensionati alle politiche abitative.

E che non si tratti soltanto di mera propaganda pare dimostrarlo il fatto che le parti già si sono impegnate per ritrovarsi ad un tavolo di confronto il prossimo mese di settembre, al fine di correggere eventualmente il tiro sulle spese in fase di previsione di bilancio per il 2026.

Massima soddisfazione per l’accordo

A ratificare il protocollo erano presenti, lo scorso 5 marzo, in veste di rappresentanti del Comune, oltre al già summenzionato sindaco, l’Assessore al bilancio, finanze, tributi e società partecipate Ilaria Pellegrini, il consigliere Franco Chierici, delegato alla sanità e Rebecca Moscardini, consigliere con delega alle politiche sociali e giovanili.

Tutti quanti soddisfatti anche i rappresentanti delle parti sociali, i quali hanno particolarmente apprezzato il confronto costruttivo portato avanti durante le settimane precedenti l’accordo. Un metodo partecipativo che ha veramente fatto la differenza.

Un documento condiviso frutto di una costruttiva discussione

Il costante dialogo tra le sigle sindacali – soprattutto quelle dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP – e l’amministrazione comunale, prima della ratifica, ha giovato alla messa a fuoco delle problematiche presenti sul territorio, caratterizzate da una maggiore criticità.

Ciò a portato alla sottoscrizione di un pacchetto rilevante di misure concrete, a favore sia degli anziani in difficoltà sia delle famiglie a basso reddito, al fine di consentire a questi ultimi di vivere, per dirla con le parole del sindaco Tagliasacchi, in una “società più equa, inclusiva e giusta“.