Eurospin saccheggia i magazzini di Unieuro: “l’elettrodomestico te lo regaliamo noi” | Contributo di soli 17 euro

Eurospin come Unieuro propone un elettrodomestico a un prezzo stracciato: soltanto 17 euro.

Eurospin ormai è famoso per essere uno dei discount più apprezzati e sicuramente più versatili degli ultimi tempi, da loro si ha una vasta scelta a prezzi decisamente convenienti. Non è raro quindi uscire con il carrello pieno di cibo, ma anche con qualche capo di abbigliamento o qualche elettrodomestico.

Ed è proprio in riferimento a questo che possiamo dire che anche il noto discount è entrato in competizione con Unieuro quando porta tra gli scaffali quegli articoli visti quasi sempre nel noto negozio di accessori vari. Quest’ultimo non ha bisogno ovviamente di presentazioni, visto che tutti quanti almeno una volta nella vita, abbiamo approfittato delle loro offerte per acquistare uno smartphone, un frigorifero, un televisore e così via.

Trattano generi diversi è vero, eppure hanno la stessa politica aziendale, cioè: attenzione per il cliente, prezzi sempre competitivi e articoli sempre di qualità. Per questo motivo non stupisce che quell’articolo presente anche da Unieuro, sia arrivato anche nei magazzini di Eurospin, mettendolo in vendita ad un prezzo veramente competitivo. Soltanto 17 euro e sarà vostro.

Quattro offerte irripetibili da Eurospin e Unieuro

Tendenzialmente approfittiamo sempre di questo spazio per elencarvi qualche offerta attuale del noto discount, da mettere nel carrello. Oggi faremo qualcosa di meglio, in quanto vi elencheremo due offerte irripetibili sia dell’Eurospin che di Unieuro, del volantino attualmente in corso. Ovviamente se dovessimo elencarvele tutte, faremmo un articolo lunghissimo, per questo, con difficoltà abbiamo pensato che potessero interessarvi:

Eurospin: la friggitrice ad aria da 10 litri a 79,99 euro e l’aspirapolvere ciclonico senza sacco a 49,99 euro;

Unieuro: il condizionatore della Samsung a 339,90 euro e il chromebook della Acer a 199,90 euro.

Questi e moltissime altre offerte vi aspettano sui loro volantini attualmente attivi, entrambi con scadenza 9 marzo. Fareste quindi bene ad affrettarvi visto che le offerte sono limitate.

L’elettrodomestico molto richiesto da Eurospin

Anche Eurospin propone un elettrodomestico visto anche da Unieuro, magari non della stessa marca, ma lo scopo finale è il medesimo, a un prezzo veramente da urlo. Con soli 17 euro (16,99 euro se vogliamo essere precisi), ve lo metterete nel carrello.

Parliamo del tostapane con pinze ‘innoliving’ con due scomparti e due pinze per toast, 6 livelli di doratura, tasto stop e vassoio raccoglibriciole estraibile e una potenza di 650-750W, come riporta la descrizione sul volantino. Attenzione perché l’offerta è limitata anche perché a un prezzo così va a ruba in pochi giorni.